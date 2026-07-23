SpaceX продолжает покорение космоса: стала известна дата 13-го полета Starship

·68·Технологии
SpaceX продолжает покорение космоса: стала известна дата 13-го полета Starship

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вступила в финальную стадию подготовки к очередному, 13-му испытательному полету своей мощнейшей ракетной системы Starship. Успешное завершение всех технических тестов и приближение даты запуска находятся в центре внимания экспертов и энтузиастов космической индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно официальной информации, предоставленной компанией, дополнительные предстартовые испытания ускорителя Super Heavy Б20 были успешно завершены, что подтверждает полную готовность системы к полету. По данным ИКсБТ.ком, SpaceX в настоящее время начала процесс транспортировки корабля Starship С40 на стартовую площадку и его интеграцию с первой ступенью — Super Heavy.

Погодные условия и время полета

Несмотря на техническую готовность всех систем, успех миссии во многом зависит от погодных условий. В своем аккаунте в социальной сети Кс компания SpaceX подчеркнула, что погода остается ключевым фактором, который может внести коррективы в план полета.

Согласно плану, 90-минутное стартовое окно откроется 23 июля в 17:45 по времени Техаса. В пересчете на время Узбекистана этот исторический момент придется на утро 24 июля. Если испытания пройдут успешно, это станет огромным шагом для SpaceX в совершенствовании технологий сверхтяжелых ракет-носителей.

Значение миссии

Проект Starship занимает центральное место в планах не только SpaceX, но и всего человечества по освоению Луны и Марса. Каждый новый испытательный полет способствует расширению возможностей многоразового использования ракеты и повышению уровня безопасности. Данные, полученные в ходе предыдущих полетов, позволили инженерам сделать систему более стабильной.

Это событие вызывает большой интерес и у технологических энтузиастов из Узбекистана. Столь стремительное развитие космических технологий в будущем послужит удешевлению и повышению качества спутниковой связи и глобального интернет-покрытия (например, через проект Starlink).

Сейчас все взгляды прикованы к полигону Бока-Чика в Техасе. Если 23 июля погода будет неблагоприятной, SpaceX оставляет за собой право перенести старт на последующие дни. В любом случае, миссия Флигхт 13 обещает стать одним из важнейших событий в истории современной космонавтики.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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