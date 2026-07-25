Кризис Boeing: новые самолеты 737 MAX пустят на запчасти после нескольких месяцев полетов

·53·Технологии
Кризис Boeing: новые самолеты 737 MAX пустят на запчасти после нескольких месяцев полетов

В мире авиации произошло беспрецедентное событие: два абсолютно новых лайнера Boeing 737 MAX 8, поставленных бразильской авиакомпании ГОЛ Линхас Аереас осенью 2025 года, были выведены из эксплуатации, не отслужив и полугода. Тот факт, что эти воздушные суда вместо ремонта были проданы на запчасти, вызвал удивление у специалистов отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эти лайнеры с регистрационными номерами ПС-ГРМ и ПС-ГРН были переданы авиаперевозчику в сентябре и ноябре 2025 года. Однако, по информации иксбт.ком, регулярные рейсы они прекратили лишь к февралю 2026 года, а в марте были отправлены в аэропорт Пинал в штате Аризона (США) — центр хранения и утилизации самолетов. Это первый случай, когда самолеты семейства Boeing 737 MAX отправляются в «утиль» за столь короткий срок.

Технические дефекты и экономическая неэффективность

Сообщается, что причиной такого решения стали хронические технические неисправности, допущенные в процессе производства самолетов. В частности, проблемы с двигателями КФМ ЛЭАП-1Б, а также дефекты, связанные с центровкой воздушного судна, приводили к частым отстранениям лайнеров от полетов и резкому росту расходов на техническое обслуживание.

Авиакомпании показалось выгоднее вернуть такие дефектные самолеты лизингодателю, чем продолжать их эксплуатацию. Лизинговая компания, в свою очередь, продала лайнеры британской компании АерФин. Последняя намерена не сохранять самолеты целиком, а разобрать их на части и реализовать на рынке запасных частей.

Очередной удар по репутации Boeing

Данная ситуация еще больше усиливает опасения по поводу контроля качества продукции компании Boeing. В последние годы американский авиагигант неоднократно сталкивался с серьезными проблемами. Ранее компания была вынуждена списать и одну из своих первых моделей Boeing 777-9, поскольку ее модернизация до современных стандартов оказалась экономически нецелесообразной.

Учитывая, что самолеты Boeing занимают основное место и на авиационном рынке Узбекистана, подобные системные проблемы производителя актуализируют вопросы безопасности и надежности в глобальном масштабе. Пока производитель не дал официальных комментариев по данному конкретному случаю, однако разборка новых самолетов на запчасти является весьма тревожным сигналом для всей индустрии.

BoeingАвиацияТехнологииBoeing 737 MAXСамолет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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