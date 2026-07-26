Жертвы гонки искусственного интеллекта: Мондай.ком и другие техногиганты начали массовые сокращения

·40·Технологии
Жертвы гонки искусственного интеллекта: Мондай.ком и другие техногиганты начали массовые сокращения

На мировом технологическом рынке искусственный интеллект (AI) становится не только фактором новых возможностей, но и серьезных изменений на рынке труда. Известная своим ПО для управления проектами израильская компания Мондай.ком объявила об увольнении почти 20 процентов своих сотрудников, став очередным крупным игроком, перешедшим к оптимизации в рамках стратегии развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Мондай.ком в отчете, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщила, что расстается с более чем 600 сотрудниками. Основатель компании Эран Зинман в своем обращении в сети LinkedIn подчеркнул, что это решение — не просто сокращение расходов, а адаптация организации под модель "АИ-фирст" (искусственный интеллект прежде всего). Хотя компания ожидает роста доходов на 20 процентов к 2026 году, она готова потратить до 55 миллионов долларов на текущий процесс трансформации.

Массовый тренд в мире технологий

Не только Мондай.ком, но и весь ИТ-сектор переживает сейчас столь сложный период. Согласно аналитике Финанкиал Тимес, с начала текущего года технологические компании США сократили около 140 тысяч рабочих мест. Такие гиганты, как Amazon, Oracle, Meta и Microsoft, в общей сложности уволили около 50 тысяч сотрудников. Эти компании направляют сэкономленные средства на строительство дата-центров для искусственного интеллекта и увеличение вычислительных мощностей.

Интересно, что рынок далеко не всегда воспринимает подобные сокращения положительно. Согласно статистическим данным, акции компаний, сославшихся на фактор AI при сокращении рабочих мест, показали результаты на 10 процентов ниже индекса NASDAQ. Это может свидетельствовать о том, что инвесторы не до конца верят предлогу "сокращений из-за искусственного интеллекта".

Компания Microsoft в июле сократила 4800 рабочих мест, что в основном коснулось игрового подразделения Xbox. Хотя руководство компании заявило, что эти изменения напрямую не связаны с AI, финансовый директор Эми Худ подтвердила, что на фоне роста инвестиций в искусственный интеллект численность персонала продолжит уменьшаться. А Oracle открыто заявила, что за последний год сократила свою рабочую силу на 21 тысячу человек или на 13 процентов.

Кадровые перестановки и новые возможности

Однако ситуация в отрасли не является однозначно негативной. В то время как рабочие места в старой структуре исчезают, темпы найма в новых направлениях также высоки. Например, чистые АИ-стартапы, такие как Anthropic и OpenAI, активно нанимают специалистов. Кадровая ротация наблюдается даже в самих компаниях, проводивших сокращения.

  • Meta уволила 8000 сотрудников, но перевела 7000 человек на новые АИ-направления;
  • IBM в три раза увеличивает найм специалистов начального уровня по искусственному интеллекту и гибридным облачным технологиям;
  • Компания GitLab сократила 350 сотрудников для перестройки АИ-инфраструктуры, направив ресурсы на агентные системы.
Для узбекистанских специалистов этот глобальный тренд также является важным сигналом. Чтобы быть конкурентоспособным на международном ИТ-рынке, теперь недостаточно просто знать языки программирования — эффективное использование инструментов искусственного интеллекта и адаптивность к новой технологической среде становятся требованиями первостепенной важности. Тот факт, что такие компании, как Google, сокращают число менеджеров и делают упор на инженеров, также свидетельствует об изменениях в системе управления.

ТехнологииИскусственный ИнтеллектMonday.comРабочие МестаMicrosoft
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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