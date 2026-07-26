OpenAI анонсировала масштабный проект стоимостью 20 миллиардов долларов: детали проекта Камеллиа

·36·Технологии
OpenAI анонсировала масштабный проект стоимостью 20 миллиардов долларов: детали проекта Камеллиа

Компания OpenAI, являющаяся лидером в мире технологий искусственного интеллекта, делает беспрецедентный шаг в сфере энергетики и инфраструктуры. Компания официально объявила о планах строительства гигантского центра обработки данных под названием "Камеллиа" на территории Саваннах Гатевай Индустриал Хуб в штате Джорджия, США. Этот проект поражает специалистов отрасли не только своей стоимостью в 20 миллиардов долларов, но и потребляемой энергетической мощностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, новый центр будет потреблять до 3,2 ГВ электрической мощности. Для сравнения, эта мощность равна производственной мощности нескольких атомных электростанций среднего размера. Энергетическая компания Георгиа Повер планирует поэтапно поставлять эту мощность в период с 2028 по 2032 год. Это показывает, что потребность в вычислительных мощностях, необходимых для обучения и поддержки моделей искусственного интеллекта, растет в геометрической прогрессии.

Энергодефицит и инфраструктурные проблемы

Главным препятствием современной инфраструктуры искусственного интеллекта в настоящее время является именно электроэнергия. Представители OpenAI подчеркивают, что новый проект послужит обходу этих ограничений и дальнейшему усилению будущего ChatGPT и других передовых моделей. Ожидается, что в рамках проекта будет создано 400 постоянных рабочих мест, что станет значительным стимулом для местной экономики.

Экологический аспект проекта также предлагает уникальный подход. Для снижения расхода воды в центре обработки данных будет использоваться система охлаждения закрытого типа. Эта технология помогает минимизировать негативное воздействие на окружающую среду за счет многократной циркуляции воды. OpenAI также взяла на себя обязательство сокращать потребление в периоды пиковых нагрузок на энергетическую сеть, что направлено на предотвращение перебоев электроснабжения в жилых домах.

Социальная ответственность и планы на будущее

Компания обещает внести свой вклад не только в технологическое развитие, но и в региональное развитие. В рамках проекта планируется выделить 80 миллионов долларов на следующие направления:

  • Оснащение местных школ современными технологиями;
  • Поддержка системы здравоохранения;
  • Улучшение коммунальной инфраструктуры;
  • Программы подготовки высококвалифицированных специалистов;
  • Финансирование проектов жилищного строительства.
Стоит отметить, что проект Камеллиа пока находится на стадии планирования. Его полная реализация будет зависеть от разрешений соответствующих государственных органов, окончательных соглашений с энергетической компанией и темпов строительства. Все показатели, обещанные OpenAI, смогут быть проверены на практике только после ввода объекта в эксплуатацию.

Подобные проекты имеют большое значение и для развивающихся государств. Изучение баланса между энергопотреблением центров искусственного интеллекта и их экономической эффективностью, несомненно, послужит важным опытом при построении национальной ИТ-инфраструктуры в будущем.

OpenAIИскусственный ИнтеллектТехнологииЭнергетикаCamellia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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