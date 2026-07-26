Станут ли роботы причиной забастовок на заводах Hyundai: Официальное заявление компании

Руководство южнокорейского автогиганта Hyundai Мотор опровергло сообщения о том, что продолжающиеся в последние дни забастовки на крупнейших заводах страны связаны с планами по внедрению гуманоидранных роботов. Представители компании подчеркнули, что процесс роботизации не является основным фактором, вызывающим недовольство рабочих, а переговоры по этому вопросу идут совсем в другом направлении. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

По данным иксбт.ком, в настоящее время в центре разногласий между профсоюзом Hyundai и руководством стоят вопросы социальной защиты. В частности, рабочие требуют повышения заработной платы, выплаты бонусов и, самое главное, продления пенсионного возраста. В официальном заявлении компании особо отмечается: «Возможность использования роботов на производственных площадках в Южной Корее не является частью текущих переговоров между руководством и профсоюзом».

Где начнут работу гуманоидные роботы?

Hyundai планирует опробовать свою стратегию роботизации в первую очередь за пределами страны. Серийная версия популярных роботов Atlas, разработанных Boston Dynamics , впервые будет задействована на предприятии Метаплант Америка в штате Джорджия, США. Данный завод специализируется на производстве электромобилей, и применение роботов там намечено начиная с 2028 года.

Руководство компании заявило, что вопрос масштабирования роботов на другие объекты, включая заводы в Корее, будет осуществляться исключительно исходя из производственных условий и после консультаций с представителями рабочих. Это свидетельствует о том, что технологическая трансформация будет проходить не резка, а поэтапно.

Обеспокоенность профсоюзов и законодательство

Тем не менее, профсоюз Hyundai с осторожностью относится к внедрению новых технологий. Ранее они заявляли, что любой процесс автоматизации должен осуществляться по согласованию с рабочими. «Пока между руководством и профсоюзом не будет достигнуто соглашение, в производство не будет введен ни один робот с новой технологией», — говорится в заявлении организации.

В Южной Корее вопросы автоматизации и искусственного интеллекта рассматриваются как серьезный фактор, влияющий на занятость. Согласно новому трудовому законодательству, вступающему в силу в 2026 году, решения компаний, способные существенно изменить условия труда, должны стать предметом коллективных переговоров.

В настоящее время стороны продолжают диалог по реформированию заработной платы. Хотя эта реформа направлена на повышение стабильности доходов рабочих, она может изменить структуру производственных затрат компании. Главная задача для Hyundai — сохранить баланс между технологическим прогрессом и человеческими ресурсами.