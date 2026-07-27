Готов новый измерительный пункт Сахалин для космодрома Восточный

Холдинг «Российские космические системы», входящий в состав госкорпорации «Роскосмос», успешно завершил испытания трассового измерительного пункта «Сахалин», предназначенного для отслеживания пусков ракет с космодрома Восточный. Этот современный объект специально подготовлен для управления космическими аппаратами, приема телеметрических данных и полноценного мониторинга космических полетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает

Как сообщает издание иксбт.ком, в состав нового комплекса вошли высокоточные антенные системы и наземная станция спутниковой связи. Специалисты планируют в дальнейшем дополнительно расширить эту инфраструктуру, что значительно повысит возможности космической сети.

Планы по расширению инфраструктуры

В будущем для дальнейшего повышения возможностей пункта «Сахалин» предусмотрена установка дополнительного оборудования и станций. В частности, здесь планируется разместить комплекс приема данных с卫星 дистанционного зондирования Земли, командно-измерительные станции, а также оборудование международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Все эти системы в будущем обеспечат безопасность космических полетов и позволят оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях. Каждый новый модуль будет объединен в единую технологическую сеть, что гарантирует бесперебойность работы космодрома.

Испытания в экстремальных условиях

В ходе проведенных специалистами испытаний весь комплекс технологических модулей и антенн полностью продемонстрировал устойчивость к крайне тяжелым климатическим и внешним условиям. Оборудование сохранило свою стабильную работу даже под воздействием следующих факторов:

Постоянное воздействие соляного морского тумана

Сильные и порывистые ветры

Сейсмические нагрузки и вибрации

Полученные положительные результаты дают уверенность в бесперебойной работе данного измерительного пункта в сложных географических и погодных условиях. Как отмечают специалисты, ввод в эксплуатацию подобных высокотехнологичных объектов для космодрома Восточный является важным шагом в реализации будущих космических программ.