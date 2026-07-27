Готов новый измерительный пункт Сахалин для космодрома Восточный
Холдинг «Российские космические системы», входящий в состав госкорпорации «Роскосмос», успешно завершил испытания трассового измерительного пункта «Сахалин», предназначенного для отслеживания пусков ракет с космодрома Восточный. Этот современный объект специально подготовлен для управления космическими аппаратами, приема телеметрических данных и полноценного мониторинга космических полетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает
Как сообщает издание иксбт.ком, в состав нового комплекса вошли высокоточные антенные системы и наземная станция спутниковой связи. Специалисты планируют в дальнейшем дополнительно расширить эту инфраструктуру, что значительно повысит возможности космической сети.
Планы по расширению инфраструктурыВ будущем для дальнейшего повышения возможностей пункта «Сахалин» предусмотрена установка дополнительного оборудования и станций. В частности, здесь планируется разместить комплекс приема данных с卫星 дистанционного зондирования Земли, командно-измерительные станции, а также оборудование международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
Все эти системы в будущем обеспечат безопасность космических полетов и позволят оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях. Каждый новый модуль будет объединен в единую технологическую сеть, что гарантирует бесперебойность работы космодрома.
Испытания в экстремальных условияхВ ходе проведенных специалистами испытаний весь комплекс технологических модулей и антенн полностью продемонстрировал устойчивость к крайне тяжелым климатическим и внешним условиям. Оборудование сохранило свою стабильную работу даже под воздействием следующих факторов:
- Постоянное воздействие соляного морского тумана
- Сильные и порывистые ветры
- Сейсмические нагрузки и вибрации
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