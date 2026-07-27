Компания АОК представила современный корпус КГ350Б дешевле 30 долларов

·36·Технологии
Компания АОК представила современный корпус КГ350Б дешевле 30 долларов

Бренд АОК официально представил новый компьютерный корпус КГ350Б, предназначенный для энтузиастов. По данным иксбт.ком, новинка привлекает внимание своим современным оригинальным дизайном и доступной ценой около 28 долларов США (189 юаней). Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Главной визуальной особенностью нового корпуса является панорамное стеклянное исполнение, обеспечивающее современный и прозрачный вид. Это решение позволяет удобно демонстрировать внутренние компоненты компьютера со всех сторон и полностью отвечает набирающим популярность эстетическим требованиям.

Технические возможности и размеры

Габаритные размеры устройства составляют 386 кс 275 кс 335 миллиметров. Как сообщает иксбт.ком, несмотря на компактный внешний вид, корпус полностью поддерживает материнские платы формата М-АТКс, что позволяет собирать производительные системы среднего размера.

Что касается панели интерфейсов, на верхней части корпуса расположена крупная сетчатая решетка для удобства использования, а также один порт УСБ-А 3.0 и два порта УСБ-А 2.0. Это упрощает подключение повседневных периферийных устройств.

Система охлаждения и вместимость компонентов

  • Видеокарта: вмещает современные графические карты длиной до 350 мм.
  • Процессорный кулер и блок питания: высота процессорного кулера может составлять до 160 мм, а длина блока питания — до 200 мм.
  • Накопители: имеется возможность установки трех дисков 2.5 дюйма и одного 3.5 дюйма.
Особое внимание уделено системе охлаждения: в корпусе предусмотрена установка до семи 120-миллиметровых вентиляторов в общей сложности. В частности, два таких вентилятора можно разместить сверху (с совместимостью систем жидкостного охлаждения 240 мм), один — сзади, два — спереди и еще два — снизу.

Ожидается, что этот корпус станет удобным и экономичным решением для пользователей, планирующих собрать компактные, но мощные и привлекательные игровые или рабочие станции бюджетного класса.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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