Компания АОК представила современный корпус КГ350Б дешевле 30 долларов

Бренд АОК официально представил новый компьютерный корпус КГ350Б, предназначенный для энтузиастов. По данным иксбт.ком, новинка привлекает внимание своим современным оригинальным дизайном и доступной ценой около 28 долларов США (189 юаней). Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Главной визуальной особенностью нового корпуса является панорамное стеклянное исполнение, обеспечивающее современный и прозрачный вид. Это решение позволяет удобно демонстрировать внутренние компоненты компьютера со всех сторон и полностью отвечает набирающим популярность эстетическим требованиям.

Технические возможности и размеры

Габаритные размеры устройства составляют 386 кс 275 кс 335 миллиметров. Как сообщает иксбт.ком, несмотря на компактный внешний вид, корпус полностью поддерживает материнские платы формата М-АТКс, что позволяет собирать производительные системы среднего размера.

Что касается панели интерфейсов, на верхней части корпуса расположена крупная сетчатая решетка для удобства использования, а также один порт УСБ-А 3.0 и два порта УСБ-А 2.0. Это упрощает подключение повседневных периферийных устройств.

Система охлаждения и вместимость компонентов

Видеокарта: вмещает современные графические карты длиной до 350 мм.

вмещает современные графические карты длиной до 350 мм. Процессорный кулер и блок питания: высота процессорного кулера может составлять до 160 мм, а длина блока питания — до 200 мм.

высота процессорного кулера может составлять до 160 мм, а длина блока питания — до 200 мм. Накопители: имеется возможность установки трех дисков 2.5 дюйма и одного 3.5 дюйма.

Особое внимание уделено системе охлаждения: в корпусе предусмотрена установка до семи 120-миллиметровых вентиляторов в общей сложности. В частности, два таких вентилятора можно разместить сверху (с совместимостью систем жидкостного охлаждения 240 мм), один — сзади, два — спереди и еще два — снизу.

Ожидается, что этот корпус станет удобным и экономичным решением для пользователей, планирующих собрать компактные, но мощные и привлекательные игровые или рабочие станции бюджетного класса.