Дата-центры становятся новым испытанием для энергетической сети

·21·Технологии
Дата-центры становятся новым испытанием для энергетической сети

Обычный обрыв линии электропередачи недалеко от Вашингтона выявил новую и серьезную проблему, с которой сталкивается энергетическая система США. Согласно данным издания TechCrunch и компании Тинг Лабс, управляющей сетью ИоТ-датчиков, неисправность на одной ЛЭП вызвала резкие колебания в электросетях всего региона и наглядно показала, как крупные дата-центры влияют на энергетическую безопасность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Штат Северная Вирджиния, где произошло происшествие, считается регионом с самой высокой концентрацией дата-центров в мире. После сбоя в сети эти крупные объекты в экстренном порядке перешли на резервные мощности. В результате из энергосистемы ПДжМ за тридцать секунд практически одновременно выпало более 3 GW мощности.

Неожиданные колебания в сети

Обычно для восстановления электросети после таких локальных аварий достаточно нескольких секунд. Однако на этот раз для стабилизации системы потребовалось более десяти минут. По данным ПДжМ, отключенные дата-центры составляли около 3% от общей нагрузки на тот момент. Возникший резкий перепад привел к миганию света на территории от Северной Вирджинии до Чикаго, хотя массовых отключений электроэнергии зафиксировано не было.

Специалисты оценивают эту ситуацию как предупреждение о будущих глобальных энергетических проблемах. Технический директор ОН.Энергй Рикарду де Азеведу в интервью TechCrunch отметил, что этот случай служит сигналом, подобно канарейке в угольной шахте. На фоне бурного развития технологий AI и цифровых сервисов потребность серверов AI и крупных дата-центров в электроэнергии стремительно растет.

Будущие риски и перспективы

По данным агентства Reuters, внезапное исчезновение и восстановление нагрузки в сети ставят перед энергетиками новые сложные задачи. На практике подтвердилось, что мощность современных технологических центров превышает показатели традиционных промышленных предприятий, и они способны вызывать непредвиденные колебания в сети.

По мнению экспертов, подобные ситуации в будущем будут происходить чаще, и энергетическим компаниям необходимо серьезно задуматься над адаптацией инфраструктуры под колоссальные потребности цифровой экономики. Обеспечение бесперебойной работы дата-центров наряду с защитой общих электросетей от столь резких колебаний становится одной из самых актуальных задач современной энергетики.

Дата-центрыЭнергетикаТехнологииЭлектросетиСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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