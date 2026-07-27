Сидни Лопеш Кабрал получил приз за гол в ворота сборной Аргентины

·1·Спорт
Сидни Лопеш Кабрал получил приз за гол в ворота сборной Аргентины

В футбольном мире официально объявлен обладатель самого красивого гола чемпионата мира 2026 года. Как сообщает Goal.com, игрок сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал завоевал учрежденный за лучший гол турнира приз Hyundai Goal оф те Турнамент благодаря великолепному удару в ворота Аргентины. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Родившийся в Роттердаме 23-летний защитник сумел опередить в борьбе за эту престижную награду самых звездных футболистов мира, включая таких номинантов, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Хулиан Альварес. Этот эпизод, произошедший на стадии 1/64 финала мундиаля, привлек внимание футбольных болельщиков по всему миру.

Исторический гол и индивидуальное мастерство

В матче, прошедшем в Майами, сборная Кабо-Верде вышла на поле против будущих финалистов. Сидни Лопеш Кабрал красиво обыграл полузащитника соперника Алексиса Мак Аллистера и мощным обводящим ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в верхний угол ворот. Эмилиано Мартинес не смог отразить этот удар.

То, что защитник забил гол такой технической сложности, поразило даже специалистов. Благодаря этому признанию Лопеш Кабрал вписал свое имя в ряд легендарных авторов самых красивых голов в истории чемпионатов мира, таких как Хамес Родригес, Бенжамен Павар и Ришарлисон.

Эмоциональные моменты и признание Марсело

После забитого гола эмоции на стадионе достигли апогея, и мама футболиста от волнения потеряла сознание. Этот случай напомнил историю, пережитую матерью Лилиана Тюрама на чемпионате мира 1998 года. К счастью, находившиеся рядом люди вовремя оказали ей помощь.

Вспоминая тот эпизод, Лопеш Кабрал сказал: «Увидев, что мяч летит в верхний угол, я сказал себе: „Что я сейчас наделал?“ Я не мог в это поверить. Я побежал, даже не думая, а затем осознал, что забил невероятный гол на чемпионате мира».

Качество голов было настолько высоким, что это привлекло внимание даже легенды мадридского Реала и сборной Бразилии Марсело. Кумир Кабрала, Марсело, лично отправил футболисту сообщение, подтвердив, что проголосовал за его гол, и поздравил его.

Сидни Лопеш КабралЛионель МессиКилиан МбаппеЧМ-2026Новости футбола
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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