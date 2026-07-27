Сможет ли Аюб Буадди в будущем достичь уровня Реал Мадрида или Манчестер Сити

·1·Спорт
Сможет ли Аюб Буадди в будущем достичь уровня Реал Мадрида или Манчестер Сити

В то время как самые престижные клубы Европы ведут борьбу за подписание молодых и перспективных талантов, Аюб Буадди, выступающий за Лилль, становится одной из самых ярких звезд марокканского и европейского футбола. Его игра высокого уровня, несмотря на юный возраст, не остается без внимания специалистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ссылаясь на издание Элботола и газету Рекорд, сообщается, что не только техническое мастерство футболиста, но и его спокойный характер и не по годам развитая зрелость завоевали доверие тренерского штаба сборной Марокко. Многие прогнозируют, что в будущем он станет одним из столпов сборной Марокко, которую называют Атласскими львами.

Интеллект вне поля и прикладная математика

Помощник главного тренера сборной Марокко Жоау Сакраменту раскрыл интересные подробности о закулисной жизни футболиста. По его словам, талант Буадди не ограничивается только зеленым полем, его уникальное мышление и мировоззрение поражают специалистов.

Сакраменту отметил, что Аюб наряду с профессиональной футбольной карьерой углубленно изучает прикладную математику. Тренер выразил уверенность, что если бы футболист не выбрал эту профессию, он добился бы огромных успехов в любой другой сфере.

Будущее уровня Реал Мадрида или Манчестер Сити

Португальский специалист подчеркнул, что каждый, кто близко знаком с игроком, сразу понимает, что он резко отличается от других футболистов. Потенциал этого невероятно умного и рассудительного для своего возраста парня готовит почву для того, чтобы он попал в поле зрения крупнейших клубов Европы, включая такие гранды, как Реал Мадрид или Манчестер Сити.

Также стало известно, что тренерский штаб Марокко еще в марте прошлого года поставил одной из главных задач привлечение этого талантливого футболиста в ряды своей национальной сборной. Наряду с привлечением Исса Диопа, вопрос о включении Буадди в команду был успешно решен после ряда проведенных встреч.

Многочисленные встречи с футболистом подтвердили, что он обладает сильным характером и яркой зрелостью. Это служит важным фундаментом для того, чтобы молодая звезда укрепила свои позиции не только на клубном уровне, но и на международной арене.

Аюб БуаддиРеал МадридМанчестер СитиМароккоФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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