Антарес привлекла $470 млн на строительство малых ядерных реакторов для военных баз

·39·Технологии
Антарес привлекла $470 млн на строительство малых ядерных реакторов для военных баз

Стартап Антарес, работающий в сфере ядерной энергетики, привлек $470 млн инвестиций с целью строительства малого реактора для военных баз США. Как пишут Иксбт.ком и другие технологические издания, раунд финансирования Сериес К прошел под руководством Paradigm и Каффеинатед Капитал, а свой вклад внесли такие компании, как Индустриус Вентурес, Поинт72 Вентурес и Шине Капитал. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Данный раунд финансирования включает в себя $370 млн акционерного капитала и $100 млн долговых средств. Компания Антарес разрабатывает малый модульный реактор (SMR) с электрической мощностью от 100 kW до 1 МВт. Мощности такого устройства достаточно для обеспечения электроэнергией до 750 домовладений.

Технологические особенности и безопасность

Как и многие современные ядерные стартапы, реактор Антарес использует топливо ТРИСО, в котором уран помещен в углеродную и керамическую оболочку. Этот тип топлива продвигается как более безопасная альтернатива традиционному ядерному топливу. Шарики ТРИСО размером с бильярдный шар можно охлаждать с помощью гелиевого газа или расплавленных солей.

Данное покрытие предназначено для предотвращения расплавления топлива при перегреве реактора. Демонстрационный реактор компании Антарес под названием Марк-0 4 июня текущего года достиг важного этапа в Национальной лаборатории Айдахо. Компания является одним из трех финалистов программы Пентагона по передовой ядерной энергетике для военных объектов.

Тенденции роста и трудности в промышленности

В последнее время спрос на электроэнергию резко вырос из-за стремительного строительства дата-центров AI и электрификации экономики. В результате инвесторы проявляют большой интерес к ядерной энергетике, в частности к технологиям деления. В апреле Кс-енергй привлекла $1 млрд через IPO, в то время как такие стартапы, как Радиант Энергй, Стандард Нуклеар и Ласт Энергй, также получили солидные средства.

Однако, несмотря на высокий интерес инвесторов, передовые ядерные стартапы сталкиваются с рядом препятствий на пути коммерциализации. Среди них — недостаточно развитая цепочка поставок в США и проблемы с масштабированием производства. Хотя многие СМР-стартапы утверждают, что массовое производство значительно снизит затраты, этот процесс потребует не менее десяти лет, и пока ни один стартап не достиг этой стадии.

По данным Лазард, анализирующей стоимость энергетических технологий, ожидается, что каждый МВт·ч новых СМР-реакторов обойдется примерно в $214. Эта цена делает их дороже всех других новых электростанций, за исключением самых дорогих газовых турбин. Несмотря на это, Антарес планирует запустить свой первый вырабатывающий электроэнергию реактор в следующем году и развернуть его на военных объектах США в 2028 году.

AntaresЯдерная энергетикаSMRИнвестицииВоенная база
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Переписки пользователей Claude попали в поиск GoogleПереписки пользователей Claude попали в поиск GoogleСегодня, 01:26Бизнес-джет Дассаулт Falcon 10Кс снова задержанБизнес-джет Дассаулт Falcon 10Кс снова задержанСегодня, 01:24Компания Ител представила прочный и доступный смартфон Зено 100 ProКомпания Ител представила прочный и доступный смартфон Зено 100 ProСегодня, 00:59Процессорам Intel Коре 2 Дуо исполнилось 20 летПроцессорам Intel Коре 2 Дуо исполнилось 20 летСегодня, 00:26Microsoft представила первую модель кибербезопасности и систему агентов ПеркептионMicrosoft представила первую модель кибербезопасности и систему агентов ПеркептионВчера, 23:58Тест Microsoft Surface Laptop показал нехватку 8 GB RAM для Windows 11Тест Microsoft Surface Laptop показал нехватку 8 GB RAM для Windows 11Вчера, 23:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне