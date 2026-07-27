Антарес привлекла $470 млн на строительство малых ядерных реакторов для военных баз

Стартап Антарес, работающий в сфере ядерной энергетики, привлек $470 млн инвестиций с целью строительства малого реактора для военных баз США. Как пишут Иксбт.ком и другие технологические издания, раунд финансирования Сериес К прошел под руководством Paradigm и Каффеинатед Капитал, а свой вклад внесли такие компании, как Индустриус Вентурес, Поинт72 Вентурес и Шине Капитал. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Данный раунд финансирования включает в себя $370 млн акционерного капитала и $100 млн долговых средств. Компания Антарес разрабатывает малый модульный реактор (SMR) с электрической мощностью от 100 kW до 1 МВт. Мощности такого устройства достаточно для обеспечения электроэнергией до 750 домовладений.

Технологические особенности и безопасность

Как и многие современные ядерные стартапы, реактор Антарес использует топливо ТРИСО, в котором уран помещен в углеродную и керамическую оболочку. Этот тип топлива продвигается как более безопасная альтернатива традиционному ядерному топливу. Шарики ТРИСО размером с бильярдный шар можно охлаждать с помощью гелиевого газа или расплавленных солей.

Данное покрытие предназначено для предотвращения расплавления топлива при перегреве реактора. Демонстрационный реактор компании Антарес под названием Марк-0 4 июня текущего года достиг важного этапа в Национальной лаборатории Айдахо. Компания является одним из трех финалистов программы Пентагона по передовой ядерной энергетике для военных объектов.

Тенденции роста и трудности в промышленности

В последнее время спрос на электроэнергию резко вырос из-за стремительного строительства дата-центров AI и электрификации экономики. В результате инвесторы проявляют большой интерес к ядерной энергетике, в частности к технологиям деления. В апреле Кс-енергй привлекла $1 млрд через IPO, в то время как такие стартапы, как Радиант Энергй, Стандард Нуклеар и Ласт Энергй, также получили солидные средства.

Однако, несмотря на высокий интерес инвесторов, передовые ядерные стартапы сталкиваются с рядом препятствий на пути коммерциализации. Среди них — недостаточно развитая цепочка поставок в США и проблемы с масштабированием производства. Хотя многие СМР-стартапы утверждают, что массовое производство значительно снизит затраты, этот процесс потребует не менее десяти лет, и пока ни один стартап не достиг этой стадии.

По данным Лазард, анализирующей стоимость энергетических технологий, ожидается, что каждый МВт·ч новых СМР-реакторов обойдется примерно в $214. Эта цена делает их дороже всех других новых электростанций, за исключением самых дорогих газовых турбин. Несмотря на это, Антарес планирует запустить свой первый вырабатывающий электроэнергию реактор в следующем году и развернуть его на военных объектах США в 2028 году.