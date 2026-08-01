Узбекистанцы смогут продолжать получать пенсию и после переезда в Кыргызстан

·47·Узбекистан
Узбекистанцы смогут продолжать получать пенсию и после переезда в Кыргызстан

Между Узбекистаном и Кыргызстаном подписано важное соглашение в сфере пенсионного обеспечения. Теперь граждане Узбекистана смогут продолжать получать назначенную пенсию даже в случае переезда на постоянное место жительства в Кыргызстан.

Данный документ был подписан 30 июля в рамках встреч на высшем уровне в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) между правительствами двух государств. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, а также на защиту социальных прав граждан, трудившихся на территории обеих стран.

Согласно соглашению, каждое государство самостоятельно назначает и выплачивает пенсию за трудовой (страховой) стаж, приобретенный на своей территории. Размер пенсии рассчитывается на основе национального законодательства каждой страны, исходя из трудового стажа, заработной платы и уплаченных страховых взносов.

Одно из важнейших нововведений заключается в том, что пенсионеру гарантируется право на получение пенсии, назначенной в одном государстве, и после переезда на территорию другого государства. Это создаст большие удобства для граждан, переезжающих на постоянное жительство между двумя странами.

Кроме того, в рамках соглашения для граждан Узбекистана и Кыргызстана установлены равные права в области пенсионного обеспечения. Документом также предусмотрены порядок выплаты пособия на погребение, проведения медико-социальной экспертизы, защиты персональных данных и обмена информацией между уполномоченными ведомствами.

В соответствии с переходными положениями соглашения, трудовой стаж, накопленный до его вступления в силу, учитывается на основе национального законодательства и соглашения между странами СНГ, подписанного 13 марта 1992 года.

Ожидается, что данное соглашение послужит дальнейшему укреплению социального сотрудничества между двумя странами и надежной защите пенсионных прав граждан.

УзбекистанКыргызстанЧолпон-АтаСНГ
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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