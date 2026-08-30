Huawei выводит операционную систему HarmonyOS на международный рынок

Китайский технологический гигант Huawei официально объявил о своем намерении расширить присутствие собственной операционной системы HarmonyOS и вывести ее на мировой рынок. Об этом сообщает издание иксбт.ком. сообщает об этом.

28–29 августа текущего года компания Huawei провела масштабную конференцию HarmonyOS Экосйстем Конференке (ХЭК) 2026 на тему «Новые интеллектуальные связи, новое будущее». На этом значимом мероприятии руководство компании поделилось своими стратегическими планами и шагами по популяризации системы на международной арене.

Первые шаги к глобальному расширению

В ходе мероприятия председатель совета директоров Huawei Сюй Чжицзюнь сообщил, что компания серьезно рассматривает возможность глобального внедрения операционной системы HarmonyOS. По его словам, в ближайшем будущем в ряде стран и регионов будут запущены специальные пилотные программы для этой ОС.

Если эти испытания пройдут успешно, Huawei сосредоточится на более масштабной разработке и совершенствовании платформы HarmonyOS для потребителей по всему миру. Ожидается, что этот шаг сыграет решающую роль в становлении данной ОС как достойной альтернативы платформам Android и iOS.

План по охвату более 100 миллионов устройств

Как подчеркнул Сюй Чжицзюнь, если текущие процессы тестирования дадут ожидаемые результаты, HarmonyOS получит реальный шанс прочно закрепиться на мировом рынке. Компания поставила перед собой амбициозные цели: в частности, планируется, что к концу 2026 года операционная система HarmonyOS 6 будет установлена на более чем 100 миллионах устройств по всему миру.

Реализация этой инициативы может изменить существующий баланс на рынке мобильных операционных систем и предоставить пользователям возможности новой экосистемы. Huawei последовательно работает над тем, чтобы сделать свои технологии конкурентоспособными не только на внутреннем, но и на международном рынке.