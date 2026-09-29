Владельцы iPhone 18 Pro продолжают сталкиваться с ошибками экрана даже после обновления ОС

В то время как устройства нового поколения завоевывают рынок, технические проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, остаются в центре внимания. Согласно данным иксбт.ком, владельцы одного из последних флагманских смартфонов Apple, iPhone 18 Pro, продолжают страдать от определенных неисправностей дисплея даже после очередного обновления операционной системы. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как известно, компания недавно выпустила специальное программное обеспечение для своих устройств, устранив ряд критических ошибок. Это обновление было направлено на обеспечение стабильной работы смартфонов и устранение ранее выявленных основных дефектов, что вызвало позитивные ожидания среди пользователей.

Какие проблемы решило обновление?

Новая версия программного обеспечения, представленная 28 сентября текущего года, должна была устранить несколько серьезных технических дефектов. В частности, этот пакет был предназначен для решения проблемы самопроизвольной перезагрузки, возникающей на моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Также с помощью этой версии должны были быть решены такие проблемы, как сбои в работе Факе ИД, появление цветных артефактов при 2-кратном зуме во время съемки, а также зависание сенсорного экрана при одновременном открытии Центра уведомлений и Пункта управления.

Артефакты на экране и выводы экспертов

Однако, несмотря на принятые меры, выяснилось, что не все проблемы были полностью устранены. Известный инсайдер Тарун Ватс в видеоролике, опубликованном на своей странице в социальной сети, наглядно продемонстрировал, что на iPhone 18 Pro под управлением новой ОС сохраняются странные визуальные артефакты на главном экране.

В опубликованном видео автор задается закономерным вопросом, почему технологический гигант до сих пор не устранил этот заметный дефект. Несмотря на установку нового программного пакета, от пользователей продолжают поступать сообщения о подобных визуальных сбоях.

На данный момент нет точного ответа, связаны ли эти наблюдаемые артефакты непосредственно с программными недоработками или это скрытая аппаратная проблема устройства. Эксперты внимательно следят за ситуацией и ожидают, что в следующих обновлениях будет внесена ясность по данному вопросу.