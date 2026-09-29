Владельцы iPhone 18 Pro продолжают сталкиваться с ошибками экрана даже после обновления ОС

·29·Технологии
Владельцы iPhone 18 Pro продолжают сталкиваться с ошибками экрана даже после обновления ОС

В то время как устройства нового поколения завоевывают рынок, технические проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, остаются в центре внимания. Согласно данным иксбт.ком, владельцы одного из последних флагманских смартфонов Apple, iPhone 18 Pro, продолжают страдать от определенных неисправностей дисплея даже после очередного обновления операционной системы. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как известно, компания недавно выпустила специальное программное обеспечение для своих устройств, устранив ряд критических ошибок. Это обновление было направлено на обеспечение стабильной работы смартфонов и устранение ранее выявленных основных дефектов, что вызвало позитивные ожидания среди пользователей.

Какие проблемы решило обновление?

Новая версия программного обеспечения, представленная 28 сентября текущего года, должна была устранить несколько серьезных технических дефектов. В частности, этот пакет был предназначен для решения проблемы самопроизвольной перезагрузки, возникающей на моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Также с помощью этой версии должны были быть решены такие проблемы, как сбои в работе Факе ИД, появление цветных артефактов при 2-кратном зуме во время съемки, а также зависание сенсорного экрана при одновременном открытии Центра уведомлений и Пункта управления.

Артефакты на экране и выводы экспертов

Однако, несмотря на принятые меры, выяснилось, что не все проблемы были полностью устранены. Известный инсайдер Тарун Ватс в видеоролике, опубликованном на своей странице в социальной сети, наглядно продемонстрировал, что на iPhone 18 Pro под управлением новой ОС сохраняются странные визуальные артефакты на главном экране.

В опубликованном видео автор задается закономерным вопросом, почему технологический гигант до сих пор не устранил этот заметный дефект. Несмотря на установку нового программного пакета, от пользователей продолжают поступать сообщения о подобных визуальных сбоях.

На данный момент нет точного ответа, связаны ли эти наблюдаемые артефакты непосредственно с программными недоработками или это скрытая аппаратная проблема устройства. Эксперты внимательно следят за ситуацией и ожидают, что в следующих обновлениях будет внесена ясность по данному вопросу.

AppleiPhone 18 ProiOSСмартфоныТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Продажи моделей iPhone 18 Pro в Китае превысили показатели предыдущего поколенияПродажи моделей iPhone 18 Pro в Китае превысили показатели предыдущего поколения20 сентября 21:28Apple выпустила экстренное обновление iOS 27.0.1 для iPhone 18 ProApple выпустила экстренное обновление iOS 27.0.1 для iPhone 18 ProСегодня 14:52В некоторых смартфонах iPhone 18 Pro выявлена неисправностьВ некоторых смартфонах iPhone 18 Pro выявлена неисправностьВчера 14:53Apple iPhone Ultra может радикально изменить дизайнApple iPhone Ultra может радикально изменить дизайн3 сентября 11:58Продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в Китае установили рекордПродажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в Китае установили рекорд27 сентября 20:29В iPhone 18 Pro обнаружены дефекты экрана, устройства меняют по гарантииВ iPhone 18 Pro обнаружены дефекты экрана, устройства меняют по гарантии25 сентября 02:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27