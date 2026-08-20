Илон Маск рассказал о следующих испытаниях и планах ракеты Starship

По данным главы SpaceX Илона Маска, компания приближается к важным этапам восстановления своей гигантской космической системы Starship и подготовки её следующих полётов. В ближайшие месяцы специалисты планируют поймать возвращающуюся ракету с помощью стартовой башни. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, успешная реализация этого сложного технологического процесса откроет новую страницу в истории космонавтики. Следующий космический полёт первого многоразового корабля Starship запланирован на конец 2026 года или начало 2027 года, что, как ожидается, станет переломным моментом для космической отрасли.

Полностью многоразовая система и её значение

Руководство SpaceX считает полноценный ввод ракеты Starship в эксплуатацию в многоразовом режиме одной из главных задач развития космонавтики. Такой подход позволит кардинально снизить стоимость запуска ракет, а в будущем сделать доставку грузов и путешествия в космос значительно доступнее для всех.

В долгосрочной перспективе эта технология рассматривается как важная основа для превращения человечества в многопланетный вид, в частности для освоения Марс и других небесных тел. Каждое испытание и успешная посадка — это смелый шаг к достижению этой масштабной цели.

Испытания и следующие шаги

В настоящее время в рамках программы Starship продолжаются активная техническая подготовка и испытания. В частности, согласно последним новостям, космический корабль Шип 41 успешно завершил на испытательном полигоне Массей своё первое статическое огневое испытание с использованием одного двигателя.

Специалисты тщательно изучают результаты этих испытаний и работают над обеспечением безопасности и эффективности будущих полётов. Несмотря на технические трудности, с которыми сталкиваются инженеры SpaceX, они продвигаются вперёд в соответствии с установленным графиком.

Несомненно, успех этого проекта определит не только будущее частных космических мероприятий, но и направления развития всей мировой аэрокосмической отрасли.