В Москве мужчина прыгал на крыши такси и полицейских машин (видео)

·72·Мир
В Москве мужчина прыгал на крыши такси и полицейских машин (видео)

Рядом со станцией метро «Алексеевская» в Москве мужчина устроил дебош, прыгая на крыши нескольких автомобилей, включая такси и полицейскую машину. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что инцидент начался после того, как водителю BMW показалось, что такси мешает ему проехать, и он попытался объехать его. Мужчина вышел из своей машины и начал прыгать на другие автомобили, стоявшие на дороге.

По словам очевидцев, он представился как «Иванов Иван Андреевич». Мужчина заявлял, что он актер, знаменитость и в данный момент снимается в кино.

В числе пострадавших от его «представления» оказались не только такси и другие авто, но и служебная машина полиции. Во время одного из очередных прыжков мужчина залез на автомобиль правоохранителей, после чего был задержан.

По данным «Москва 24», во время происшествия мужчина снимал свои действия на телефон, после чего его доставили в отдел полиции. По некоторым данным, его направили на принудительное психиатрическое лечение.

Иванов Иван АндреевичМоскваавтопроисшествиепсихиатрия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Чиланzаре дерево упало на движущийся автомобильВ Чиланzаре дерево упало на движущийся автомобиль2 октября 09:00В Ташкенте сгорел автомобиль МатизВ Ташкенте сгорел автомобиль Матиз9 сентября 14:35Война между США и Ираном спровоцировала глобальный топливный кризис: Массовые протесты по всему мируВойна между США и Ираном спровоцировала глобальный топливный кризис: Массовые протесты по всему миру17 сентября 20:58В Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом взял в заложники врача поликлиникиВ Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом взял в заложники врача поликлиники3 сентября 22:47В Гонконге пассажиры попытались остановить такси потерявшего сознание водителя (видео)В Гонконге пассажиры попытались остановить такси потерявшего сознание водителя (видео)2 октября 16:45Мужчина, подозреваемый в убийстве 16 человек, по прозвищу «Комар» попался в женском обличьеМужчина, подозреваемый в убийстве 16 человек, по прозвищу «Комар» попался в женском обличьеСегодня 00:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына