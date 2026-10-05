В Москве мужчина прыгал на крыши такси и полицейских машин (видео)

Рядом со станцией метро «Алексеевская» в Москве мужчина устроил дебош, прыгая на крыши нескольких автомобилей, включая такси и полицейскую машину. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что инцидент начался после того, как водителю BMW показалось, что такси мешает ему проехать, и он попытался объехать его. Мужчина вышел из своей машины и начал прыгать на другие автомобили, стоявшие на дороге.

По словам очевидцев, он представился как «Иванов Иван Андреевич». Мужчина заявлял, что он актер, знаменитость и в данный момент снимается в кино.

В числе пострадавших от его «представления» оказались не только такси и другие авто, но и служебная машина полиции. Во время одного из очередных прыжков мужчина залез на автомобиль правоохранителей, после чего был задержан.

По данным «Москва 24», во время происшествия мужчина снимал свои действия на телефон, после чего его доставили в отдел полиции. По некоторым данным, его направили на принудительное психиатрическое лечение.