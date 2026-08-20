Xiaomi представила в Европе новую капсульную кофемашину Mijia

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок новую капсульную кофемашину под названием Mijia Капсуле Коффи Мачине. По данным иксбт.ком, в Германии устройство первоначально поступило в продажу по цене 105 евро, а для первых покупателей также предлагается специальная скидка 10%. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Эта кофемашина предназначена для использования готовых кофейных капсул и не требует от пользователей дополнительных действий, таких как отмеривание молотого кофе или установка специальных фильтров. Это значительно упрощает процесс приготовления и позволяет экономить время.

Технические возможности и удобство использования

Устройство совместимо с большинством распространённых капсул подходящего размера, включая алюминиевые, бумажные и силиконовые варианты. Инженеры Xiaomi уделили особое внимание скорости работы устройства: для первоначального нагрева системы требуется всего 25 секунд, после чего приготовление кофе начинается практически сразу.

Mijia Капсуле Коффи Мачине оснащена встроенным насосом, создающим давление 19 бар. По словам производителя, уровень шума во время работы составляет всего 55 дБА, что позволяет готовить кофе, не нарушая утреннюю тишину. Кроме того, устройство оснащено съёмным резервуаром для воды объёмом 650 мл.

Система хранения и управления

Магнитный держатель для хранения до 20 капсул

Возможность установки на металлические поверхности, например на дверцу холодильника

Подставка с регулируемой высотой для посуды разного размера

Функция программирования двух вариантов объёма порции

Необычный магнитный держатель, входящий в комплект, помогает хранить запас кофе в удобном месте, например на дверце холодильника, не занимая лишнее место на столе. Пользователь может запрограммировать два удобных варианта объёма порции, после чего все настройки будут выполняться автоматически.