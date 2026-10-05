Андерсон высказался о статусе современных футболистов

·27·Спорт
Андерсон высказался о статусе современных футболистов

Бывший полузащитник сборной Бразилии Андерсон поделился своим мнением о том, что в современном футболе игрокам слишком быстро присваивают статус «суперзвезды». Как сообщает Goal.com, экс-футболист раскритиковал тот факт, что сегодня любого игрока, проведшего всего пять хороших матчей, моментально оценивают в 200 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com.

Андерсон подчеркнул, что в КсКсИ веке понятия «суперзвезда» и «легенда» используются слишком свободно. Любой молодой футболист, проявивший признаки таланта, сразу признается звездой мирового уровня, его трансферная стоимость резко возрастает, а в прессе множатся громкие слухи.

Криштиану Роналду и Лионель Месси — эталоны стабильности

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» привел Криштиану Роналду и Лионеля Месси в качестве главных примеров настоящего успеха в современном футболе. По его мнению, достичь уровня этих двух легенд и повторить их рекорды крайне сложно, поскольку за свою карьеру они завоевали 13 «Золотых мячей».

Эти два великих футболиста поддерживают свою высокую спортивную форму на протяжении более 20 лет. Даже сейчас Роналду и Месси продолжают борьбу за то, чтобы довести количество голов в официальных матчах до 1000, что еще раз доказывает их невероятную стабильность.

Конкурентная среда прошлого

Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать таким игрокам, как вингер «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор, чтобы полностью оправдать свой нынешний звездный статус, Андерсон сравнил годы своей карьеры с нынешним временем. Он вспомнил, с какими мастерами ему доводилось сталкиваться на поле.

В беседе с талкСПОРТ Бет Онлине Слотс Андерсон отметил: «Футбол изменился. Недавно, просматривая видео в Instagram, я сказал другу: „Вы считаете этих игроков великими?“ Посмотрите на мое время: я играл против таких легенд, как Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Сеск Фабрегас, Андрес Иньеста, Хави и Хаби Алонсо».

Хотя в сезоне 2026 года среди претендентов на «Золотой мяч» сияют новые имена, такие как Гарри Кейн или Ламин Ямаль, критерии настоящей суперзвездности по-прежнему определяются самыми стабильными представителями ушедшей эпохи.

АндерсонВинисиус ЖуниорКриштиану РоналдуЛионель МессиРеал Мадрид
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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