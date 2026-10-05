Объявлены курсы валют на 6 октября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 5,50 сума и составил 11 778,45 сума.

• Евро подешевел на 25,62 сума и составил 13 198,93 сума. • Российский рубль подешевел на 2,79 сума и составил 138,35 сума. • Фунт стерлингов подорожал на 31,99 сума и составил 15 580,53 сума. • Японская иена подешевела на 0,21 сума и составила 74,45 сума. • Швейцарский франк подешевел на 68,78 сума и составил 14 172,12 сума. • Китайский юань подорожал на 0,82 сума и составил 1 756,77 сума.