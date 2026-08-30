Ужасающее шоу в 39 лет: Месси оформил первый покер в составе «Интер Майами»

·0·Спорт
Ужасающее шоу в 39 лет: Месси оформил первый покер в составе «Интер Майами»

Матч регулярного чемпионата MLS между «Интер Майами» и «Монреалем» (7:1) стал очередным безупречным бенефисом легенды мирового футбола Лионеля Месси. 39-летний аргентинский бомбардир забил в ворота соперника 4 гола и отдал одну результативную передачу, обеспечив своей команде разгромную победу.

Эта игра вошла в историю как первый официальный покер Лионеля Месси в составе «Интер Майами» и стала одной из самых ярких страниц в карьере футболиста.

Впервые со времен «Барселоны»: 8-й покер Месси

Этот личный рекорд Месси обновил уникальные показатели в истории футбола:

  • 8-й покер в карьере: Встреча против «Монреаля» стала для Лионеля Месси восьмым матчем в профессиональной карьере, в котором он забил не менее 4 голов за игру;

  • Первый результат с 2020 года: Свой последний покер нападающий оформлял 22 февраля 2020 года в футболке «Барселоны» в матче Ла Лиги против «Эйбара» (5:0). Спустя более чем 6 лет он повторил этот результат на полях MLS;

  • Ассист на Суареса: Месси не ограничился только забитыми голами и отдал великолепную голевую передачу на своего давнего одноклубника и друга Луиса Суареса.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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