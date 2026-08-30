Ужасающее шоу в 39 лет: Месси оформил первый покер в составе «Интер Майами»

Матч регулярного чемпионата MLS между «Интер Майами» и «Монреалем» (7:1) стал очередным безупречным бенефисом легенды мирового футбола Лионеля Месси. 39-летний аргентинский бомбардир забил в ворота соперника 4 гола и отдал одну результативную передачу, обеспечив своей команде разгромную победу.

Эта игра вошла в историю как первый официальный покер Лионеля Месси в составе «Интер Майами» и стала одной из самых ярких страниц в карьере футболиста.

Впервые со времен «Барселоны»: 8-й покер Месси

Этот личный рекорд Месси обновил уникальные показатели в истории футбола: