«Пахтакор» почему не захотел продавать защитника Абдумаджидова французскому клубу?

·1·Спорт
«Пахтакор» почему не захотел продавать защитника Абдумаджидова французскому клубу?

В истории узбекского футбола едва не произошло беспрецедентное событие. Участник престижной французской Лиги 1 — клуб «Брест» — проявил серьезный интерес к защитнику ташкентского «Пахтакора» Мухаммадрасулу Абдумаджидову. Однако ташкентцы не захотели отпускать своего молодого и талантливого футболиста в лигу из топ-5 Европы.

Подробностями этого сенсационного трансфера поделился известный спортивный журналист Нарзулла Сайдуллаев.

Вето Камолиддина Таджиева и историческая возможность

Как выяснилось, решающую роль в срыве этого трансфера сыграла позиция главного тренера команды:

  • Решение главного тренера: Главный тренер «Пахтакора» Камолиддин Таджиев, учитывая, что Мухаммадрасул Абдумаджидов является стратегически важным игроком для команды, лично выступил против его ухода во Францию;

  • Уникальный случай для узбекского футбола: До сегодняшнего дня ни один местный футболист не переходил напрямую из Суперлиги Узбекистана в чемпионаты из «топ-5» Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). Если бы этот трансфер состоялся, Абдумаджидов вошел бы в историю.

Ситуация во Франции: что за клуб «Брест»?

Интересовавшийся Абдумаджидовым клуб «Брест» на данный момент показывает следующие результаты в чемпионате Франции:

  • Старт в текущем сезоне: По итогам 2 туров нового сезона «Брест» набрал 2 очка и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Лиги 1;

  • Результат прошлого сезона: Команда завершила прошлый сезон на 12-м месте с 39 очками.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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