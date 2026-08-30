«Пахтакор» почему не захотел продавать защитника Абдумаджидова французскому клубу?
В истории узбекского футбола едва не произошло беспрецедентное событие. Участник престижной французской Лиги 1 — клуб «Брест» — проявил серьезный интерес к защитнику ташкентского «Пахтакора» Мухаммадрасулу Абдумаджидову. Однако ташкентцы не захотели отпускать своего молодого и талантливого футболиста в лигу из топ-5 Европы.
Подробностями этого сенсационного трансфера поделился известный спортивный журналист Нарзулла Сайдуллаев.
Вето Камолиддина Таджиева и историческая возможность
Как выяснилось, решающую роль в срыве этого трансфера сыграла позиция главного тренера команды:
Решение главного тренера: Главный тренер «Пахтакора» Камолиддин Таджиев, учитывая, что Мухаммадрасул Абдумаджидов является стратегически важным игроком для команды, лично выступил против его ухода во Францию;
Уникальный случай для узбекского футбола: До сегодняшнего дня ни один местный футболист не переходил напрямую из Суперлиги Узбекистана в чемпионаты из «топ-5» Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). Если бы этот трансфер состоялся, Абдумаджидов вошел бы в историю.
Ситуация во Франции: что за клуб «Брест»?
Интересовавшийся Абдумаджидовым клуб «Брест» на данный момент показывает следующие результаты в чемпионате Франции:
Старт в текущем сезоне: По итогам 2 туров нового сезона «Брест» набрал 2 очка и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Лиги 1;
Результат прошлого сезона: Команда завершила прошлый сезон на 12-м месте с 39 очками.
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