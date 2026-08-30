Что говорят внутри «Реала» о возвращении Моуринью?

·1·Спорт
Что говорят внутри «Реала» о возвращении Моуринью?

В мадридском «Реале» смена главного тренера начала приносить свои плоды. С приходом в команду опытного португальского специалиста Жозе Моуринью в раздевалке и руководстве клуба наблюдаются большие позитивные перемены. По информации авторитетного испанского издания АС, среди руководства «Королевского клуба» и футболистов укрепилась уверенность в том, что приглашение Моуринью было абсолютно правильным шагом.

Атмосфера внутри клуба кардинально отличается от ситуации при прежнем главном тренере Хаби Алонсо, приобретя совершенно новый психологический и деловой дух.

«Убеждать, не принуждая»: какую новую струю Моуринью вдохнул в «Реал»?

Португальский специалист по прозвищу «Особенный» начал свою работу в Мадриде с коренного обновления повседневных привычек, внутренних правил и режима тренировок в команде:

  • Беседа один на один с каждым игроком: Жозе Моуринью провел индивидуальный диалог с каждым футболистом команды, четко объяснив, какой игры и ответственности он от них ждет, а также какие цели стоят перед коллективом;

  • Новый шанс для всех: Футболистам, которые ранее не попадали в основной состав, оставались в запасе или утратили доверие, была предоставлена полная возможность проявить себя и завоевать место в основе;

  • Психологический подход: Отмечается, что португальский тренер не идет по пути насильственного навязывания своих тактических идей игрокам. Напротив, он добивается того, чтобы футболисты искренне поверили в его взгляды и победную философию.

«Наш лучший трансфер — Моуринью!»

Руководство и специалисты мадридского клуба высоко оценивают работу Моуринью в первые недели и подчеркивают, что главным успехом лета стали не приобретения игроков, а именно назначение на пост главного тренера:

«Наш лучший трансфер этим летом состоялся не на поле, а именно на тренерской скамейке», — заявляют представители руководства клуба.

Столь уверенный старт и здоровая атмосфера в команде свидетельствуют о том, что «Реал» станет главной силой в борьбе за чемпионство в Ла Лиге и на европейской арене.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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