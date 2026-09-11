Илон Маск пригрозил судом режиссеру Алексу Гибни из-за его нового фильма

Всемирно известный предприниматель и инноватор Илон Маск заявил, что намерен обратиться в суд против авторов готовящегося к выходу документального фильма. Речь идет о картине под названием «Муск», снятой известным режиссером Алексом Гибни. Проект вызвал большой резонанс, а правовые противоречия вокруг него с каждым днем обостряются. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, адвокат Илона Маска Алекс Спиро направил официальное письмо в издательскую компанию Джигсав Продуктионс. В этом письме утверждается, что фильм содержит клеветнические сведения, и содержится предупреждение о подаче судебного иска в случае выхода картины в эфир или ее публичного представления. Основной причиной конфликта стали упомянутые в фильме личные переписки и вопросы, связанные с космическими технологиями.

Спорные сцены и сообщения в фильме

В фильме режиссер Алекс Гибни беседует с Эшли Сент-Клэр. Эшли известна как женщина, которая ранее встречалась с Илоном Маском и родила от него ребенка. В картине показаны текстовые сообщения, полученные ею от миллиардера перед президентскими выборами в США в ноябре 2024 года. В этих сообщениях Маск выражает оптимизм по поводу победы Дональда Трампа и пишет, что «завтра они устроят аномалию в матрице».

Когда Эшли Сент-Клэр спросила, что это значит, Маск подчеркнул, что планирует использовать лазеры в космосе, и добавил, что в настоящее время у него в космосе более 10 тысяч лазеров. Когда автор фильма спросил, идет ли речь о спутниках компании SpaceX, герой ответил, что не знает о наличии лазеров где-либо еще. Адвокат Алекс Спиро заявил, что эта сцена направлена на продвижение необоснованных теорий о том, что система Starlink фальсифицировала голоса на выборах.

Искусственный интеллект и напряженные отношения сторон

Споры вокруг фильма не ограничиваются только перепиской. Команда Алекса Спиро утверждает, что создатели намеренно отказались связываться с Илоном Маском и получать его комментарии. В свою очередь, режиссер Алекс Гибни заявил, что сам миллиардер отказался давать интервью. В результате в фильме вместо настоящего Илона Маска была использована его дипфаке-версия, созданная с помощью искусственного интеллекта.

Эшли Сент-Клэр резко раскритиковала угрозы адвоката, назвав их попыткой запугивания. По ее мнению, вероятность колонизации Марса выше, чем вероятность выигрыша в таком судебном процессе. В свою очередь, Илон Маск продолжает открыто выражать свое резкое недовольство проектом и его создателями на своей странице в социальной сети Кс.