Атака на iPhone: три турецких министра подверглись нападению через шпионские программы

В международном киберпространстве разразился очередной громкий шпионский скандал, направленный против высокопоставленных чиновников государственного уровня. С одной стороны — личное предупреждение корпорации Apple, считающейся одной из самых защищенных систем в мире: было объявлено, что iPhone, принадлежащие сразу трем действующим министрам турецкого правительства, стали мишенью коммерческих шпионских программ. С другой стороны — оперативная защита Анкары: турецкие службы безопасности подчеркивают, что благодаря усиленной защите и национальным зашифрованным приложениям злоумышленникам не удалось добраться до секретной информации правительства. Эта информация, опубликованная известным журналистом Рагипом Сойлу и изданием «Ени Şафак», свидетельствует о том, что межконтинентальные кибервойны вышли на новый этап. Итак, кто пытался взломать телефоны элиты Анкары, как Apple заметила атаку, охватившую более 110 стран, и какой щит уберег турецких чиновников?

Удар первой стороны: экстренный набат от Apple и мишень коммерческого шпионажа

Гигант из Купертино начал беспрецедентно масштабную волну предупреждений о брешах в своей системе и целевых политических фигурах:

Предупреждения более чем для 110 стран: начиная с августа, Apple направила экстренные уведомления высокопоставленным политикам, активистам и журналистам более чем в 110 странах о том, что их устройства iPhone подверглись атакам передовых коммерческих шпионских программ, спонсируемых государствами;

Под угрозой три министра Турции: компания лично предупредила трех действующих министров турецкого правительства, заявив о зафиксированных попытках целенаправленных кибератак на их гаджеты;

Неизвестное и мощное оружие: хотя официально не разглашается, какое именно шпионское ПО (Пегасус, Predator или кибероружие нового типа) было использовано в атаке, известно, что атаки такого уровня обычно осуществляются с помощью специальных систем стоимостью в миллионы долларов;

Сохранение в тайне имен министров: из соображений безопасности фамилии министров, ставших мишенью, не были обнародованы.

Защита второй стороны: киберщит Анкары и экстренная замена аппаратов

Правительство и спецслужбы Турции заявляют, что атака завершилась безуспешно и ситуация находится под полным контролем:

«Никаких утечек данных не произошло»: официальные представители Турции подчеркнули, что попытки взлома телефонов были пресечены и хакеры не смогли получить доступ к информации министров;

Усиленная защита и национальное шифрование: решающую роль в отражении атаки сыграло то, что на аппаратах министров работали не стандартные системы, а отдельные режимы безопасности и специально разработанные зашифрованные приложения;

Срочная проверка и новые телефоны: как только было получено предупреждение, телефоны всех трех министров были немедленно изъяты, подвергнуты тщательной экспертизе и заменены на новые, безопасные устройства;

Ужесточение государственных протоколов безопасности: после инцидента по всей турецкой верхушке правительства и в стратегических министерствах были усилены ограничения на использование средств связи.

«Наши государственные чиновники не пользуются обычными смартфонами. У них имеются высоко кодированные и специально защищенные системы. Любая попытка злоумышленников разбилась о эту защитную стену», — подчеркивают официальные круги в Анкаре.

Мллиардная шпионская индустрия и борьба за национальную оборону

Критерии оценки Злоумышленники и предупреждение Apple Меры защиты Анкары Уровень атаки Целевая атака через высокотехнологичное коммерческое шпионское ПО Многоуровневая безопасность и специальные зашифрованные приложения связи Географический охват Турция входит в число представителей элиты более чем в 110 странах Локальная система защиты, охватывающая только турецких чиновников Результат Обнаружение уязвимости и выпуск официального предупреждения Неудача взлома, экстренная замена телефонов Дальнейший риск Вероятность появления новых уязвимостей «нулевого дня» (зеро-дай) Необходимость перевода правительственной связи полностью на национальный аппаратно-программный комплекс

Если на одной чаше весов находятся скрытые силы, пытающиеся установить тайную слежку за государственными деятелями с помощью самых передовых в мире разведывательных программ, и тревожный набат Apple, то на другой — система государственной безопасности Турции, отразившая атаки с помощью сложных систем шифрования. Эта дуэль показала, что даже самые дорогие и защищенные коммерческие смартфоны не могут дать политическим чиновникам полной гарантии.

Как вы думаете, какие государства или разведывательные структуры стоят за этой кибератакой, организованной против трех турецких министров? Не пришло ли время полностью запретить высокопоставленным политикам использовать смартфоны зарубежных брендов (например, Apple или Android) и перейти исключительно на закрытую национальную связь? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом скрытой кибервойны между государствами с друзьями!