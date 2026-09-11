Лидер в области AI Эндрю Таллак покинул Meta

·6·Технологии
Лидер в области AI Эндрю Таллак покинул Meta

Известный исследователь в области AI Эндрю Таллак уходит из Meta и присоединяется к команде Anthropic. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, причины этого неожиданного решения специалиста пока не разглашаются. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эндрю Таллак привлек большое внимание на мировом технологическом рынке, когда перешел в Meta в 2025 году. Согласно раскрытым данным, его лично пригласил в корпорацию Марк Цукерберг, а пакет вознаграждения по шестилетнему контракту для специалиста оценивался в 1,5 миллиарда долларов. Это является абсолютным рекордом для наемного сотрудника в технологической индустрии.

Крупный контракт и деятельность в Meta

За время работы в Meta Таллак занимался важнейшими исследованиями и разработками в области AI. Под его руководством или при его непосредственном участии был реализован ряд перспективных проектов, которые оказали значительное влияние на общую стратегию компании.

Некоторые источники утверждают, что ученый планировал уход из компании гораздо раньше. Однако он сознательно откладывал свое решение до запуска нового семейства АИ-моделей с открытым исходным кодом и вспомогательной программы под названием Мусе.

Новый этап в Anthropic

Ожидается, что следующим местом работы Эндрю Таллака станет компания Anthropic, известная своими передовыми разработками в области генеративного AI. В последние годы этот стартап занимает лидирующие позиции в вопросах безопасности и возможностей AI, активно привлекая в свои ряды профильных специалистов.

На данный момент ни сам Эндрю Таллак, ни компании Meta и Anthropic не дали официальных комментариев по поводу этой кадровой перестановки. По мнению экспертов, этот переход неизбежно усилит конкуренцию на рынке AI и повлияет на будущую технологическую гонку.

Эндрю ТаллакMetaAnthropicИскусственный интеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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