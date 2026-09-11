США выделяют около 100 миллионов долларов на снижение влияния Huawei в Африке

Администрация США планирует предоставить льготный кредит в размере около 100 миллионов долларов телекоммуникационной компании Африкелл — единственному оператору в Африке, принадлежащему американцам. Эти средства будут направлены на противодействие расширению китайской компании Huawei в регионе и развитие современной инфраструктуры связи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно проектной документации, с которой ознакомилось агентство Reuters, эта финансовая поддержка позволит Африкелл инвестировать в новейшие технологии мобильной связи от США и других партнерских поставщиков. Эта инициатива является важной частью масштабной кампании Вашингтона по расширению использования телекоммуникационного оборудования сторонних производителей в зарубежных странах.

Генеральный директор Африкелл Холдинг Limited Зиад Даллул выразил удовлетворение сотрудничеством с ЭКсИМ, отметив, что это послужит внедрению надежной и безопасной инфраструктуры связи на рынках их присутствия. Сообщается, что данный кредит ранее не разглашался и основан на долгосрочной стратегии властей США.

Глобальная борьба против китайских технологий

Администрация США еще в свой первый президентский срок запустила инициативу «Чистая сеть» (Клеан Нетворк). Программа направлена на постепенное вытеснение китайских телекоммуникационных технологий, приложений и операторов связи из инфраструктуры Америки и ее союзников. Вашингтон последовательно продолжает эти усилия и в последующие периоды.

Стоит особо отметить, что Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против Huawei, обвинив компанию в слежке за пользователями и шпионаже. Однако китайская компания категорически отвергает все эти обвинения. Несмотря на это, давление со стороны США оказывает свое влияние на международном уровне.

Ситуация на африканском рынке и конкуренция

По данным исследовательской компании Кунтерпоинт Ресеарч, сегодня Huawei занимает около 52% рынка инфраструктуры 5Г в Африке. Это свидетельствует о том, что позиции китайской компании на континенте очень сильны и вытеснить ее будет непросто.

Напомним, ранее, согласно данным иксбт.ком, сообщалось, что Индия готовится очистить свои сети от оборудования Huawei и ZTE. По оценкам экспертов, замена этого оборудования может обойтись местным операторам в 3 миллиарда долларов.