США выделяют около 100 миллионов долларов на снижение влияния Huawei в Африке

·29·Технологии
США выделяют около 100 миллионов долларов на снижение влияния Huawei в Африке

Администрация США планирует предоставить льготный кредит в размере около 100 миллионов долларов телекоммуникационной компании Африкелл — единственному оператору в Африке, принадлежащему американцам. Эти средства будут направлены на противодействие расширению китайской компании Huawei в регионе и развитие современной инфраструктуры связи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно проектной документации, с которой ознакомилось агентство Reuters, эта финансовая поддержка позволит Африкелл инвестировать в новейшие технологии мобильной связи от США и других партнерских поставщиков. Эта инициатива является важной частью масштабной кампании Вашингтона по расширению использования телекоммуникационного оборудования сторонних производителей в зарубежных странах.

Генеральный директор Африкелл Холдинг Limited Зиад Даллул выразил удовлетворение сотрудничеством с ЭКсИМ, отметив, что это послужит внедрению надежной и безопасной инфраструктуры связи на рынках их присутствия. Сообщается, что данный кредит ранее не разглашался и основан на долгосрочной стратегии властей США.

Глобальная борьба против китайских технологий

Администрация США еще в свой первый президентский срок запустила инициативу «Чистая сеть» (Клеан Нетворк). Программа направлена на постепенное вытеснение китайских телекоммуникационных технологий, приложений и операторов связи из инфраструктуры Америки и ее союзников. Вашингтон последовательно продолжает эти усилия и в последующие периоды.

Стоит особо отметить, что Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против Huawei, обвинив компанию в слежке за пользователями и шпионаже. Однако китайская компания категорически отвергает все эти обвинения. Несмотря на это, давление со стороны США оказывает свое влияние на международном уровне.

Ситуация на африканском рынке и конкуренция

По данным исследовательской компании Кунтерпоинт Ресеарч, сегодня Huawei занимает около 52% рынка инфраструктуры 5Г в Африке. Это свидетельствует о том, что позиции китайской компании на континенте очень сильны и вытеснить ее будет непросто.

Напомним, ранее, согласно данным иксбт.ком, сообщалось, что Индия готовится очистить свои сети от оборудования Huawei и ZTE. По оценкам экспертов, замена этого оборудования может обойтись местным операторам в 3 миллиарда долларов.

HuaweiСШААфрикаAfricell5G
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лидер в области AI Эндрю Таллак покинул MetaЛидер в области AI Эндрю Таллак покинул MetaСегодня, 14:50Смартфон Huawei Пура Кс Виев разошелся тиражом 180 тысяч экземпляров в первый деньСмартфон Huawei Пура Кс Виев разошелся тиражом 180 тысяч экземпляров в первый деньСегодня, 13:57«Скрытно записывает!»: раскрыт шпионский скандал на 216 миллионов с телевизорами ЛГ«Скрытно записывает!»: раскрыт шпионский скандал на 216 миллионов с телевизорами ЛГСегодня, 13:06Умные часы Honor Watch 6 Pro поступят в продажу 28 сентябряУмные часы Honor Watch 6 Pro поступят в продажу 28 сентябряСегодня, 12:56Для Galaxy Z Фолд8 создана анимация в стиле AppleДля Galaxy Z Фолд8 создана анимация в стиле AppleСегодня, 10:57Samsung высмеяла первый складной смартфон AppleSamsung высмеяла первый складной смартфон AppleСегодня, 09:27
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр