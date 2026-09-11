Портативный насос Xiaomi Mijia поступил в продажу на рынке Китая

·35·Технологии
Портативный насос Xiaomi Mijia поступил в продажу на рынке Китая

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил в продажу Mijia Покет Пумп — новое поколение своих портативных устройств. По данным иксбт.ком, это устройство позволяет быстро накачивать всё: от шин автомобилей и велосипедов до спортивных мячей, становясь удобным помощником в повседневной жизни. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новый насос Xiaomi Mijia изначально появился на торговой площадке ДжД.ком. Устройство с компактным и удобным корпусом предназначено для велосипедов, электросамокатов, мотоциклов и спортивных мячей, а при необходимости способно успешно подкачать и автомобильные шины.

Технические возможности и удобство устройства

Внешний вид устройства полностью соответствует современным требованиям. Для обеспечения долговечности корпус получил специальное матовое покрытие ИМЛ, устойчивое к царапинам. Также в комплект входит регулируемый Л-образный шланг, а на корпусе предусмотрен удобный индикатор заряда.

Производитель заявляет, что портативное устройство выдерживает давление до 150 ПСИ. Например, оно способно полностью накачать пустую велосипедную шину всего за 60 секунд. В устройстве предусмотрены специальные предустановленные режимы для мотоциклов, велосипедов и мячей, а в пользовательском режиме насос запоминает последнее использованное значение давления.

Безопасность и дополнительные функции

В нижней части насоса встроен фонарик, который может излучать постоянный белый свет или подавать сигнал СОС в экстренных ситуациях. Это особенно полезно при устранении неисправностей в вечернее время или в условиях плохой освещенности.

Аккумулятор емкостью 2000 mAh обеспечивает подкачку до восьми велосипедных шин на одном заряде. Высокоточный датчик измеряет давление с точностью ±1 ПСИ. При включении устройство выполняет самокалибровку и автоматически прекращает работу при достижении заданного значения.

Напомним, что ранее Xiaomi запустила краудфандинговую кампанию на платформах Xiaomi Малл и Xiaomi Ёупин для более мощного насоса Mijia Air Пумп 3. Новый карманный насос привлекает внимание как более удобное и мобильное решение для повседневного использования.

XiaomiMijiaПортативный насосJD.comТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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