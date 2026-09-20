Флагман OnePlus 16 показал рекордный результат в тесте Geekbench

·23·Технологии
Флагман OnePlus 16 показал рекордный результат в тесте Geekbench

Один из ожидаемых флагманских смартфонов нового поколения — модель OnePlus 16 — появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Это устройство вызвало большой интерес в технологическом мире, успев привлечь внимание экспертов своей высокой производительностью и передовыми техническими характеристиками еще до официального анонса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, новый смартфон зарегистрирован в базе под номером модели ПЙБ110. Ожидается, что устройство будет оснащено еще не представленным официально передовым процессором Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro от компании Qualcomm. Сообщается, что максимальная тактовая частота этого чипа достигает 5,01 GHz.

Впечатляющая производительность и программное обеспечение

В тестах Geekbench модель OnePlus 16 наглядно продемонстрировала свой высокий потенциал. В одноядерных испытаниях устройство набрало более 3000 баллов, а в многоядерном режиме этот показатель составил впечатляющие 11 000 баллов. Такие результаты гарантируют, что флагман будет легко справляться с самыми тяжелыми задачами и ресурсоемкими приложениями.

Протестированное устройство оснащено 16 GB оперативной памяти (RAM) и работает на современной операционной системе Android 16. Также ожидается, что в версии смартфона для китайского рынка будет установлена оболочка КолорОС 17, что предоставит пользователям дополнительные удобства.

Дисплей и передовые возможности камеры

Смартфон будет оснащен 6,78-дюймовым ОЛЭД-дисплеем БОЭ Кс4, обеспечивающим высокое качество визуального восприятия. Экран имеет разрешение 1,5К и частоту обновления 165 Hz, что гарантирует исключительную плавность изображения в играх и при повседневном использовании.

В плане фотовозможностей устройство также соответствует высоким стандартам:

  • Фронтальная камера оснащена сенсором высокого разрешения на 50 MP
  • Основная тыльная камера включает 200 MP модуль с оптической стабилизацией
  • Добавлен 50 MP сверхширокоугольный объектив
  • Имеется 50 MP перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом
Одной из примечательных особенностей устройства является его огромный аккумулятор. По имеющимся данным, OnePlus 16 будет оснащен батареей емкостью 9000 mAh. Ранее сертификация 3К подтвердила поддержку технологии быстрой проводной зарядки мощностью 100 В, а согласно утечкам, мощность беспроводной зарядки составит 50 В.

По мнению экспертов, официальная презентация флагмана нового поколения с такими техническими характеристиками запланирована на октябрь текущего года. Устройство готовится составить серьезную конкуренцию другим ведущим брендам на рынке.

OnePlusSnapdragonСмартфонAndroidТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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