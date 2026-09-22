Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются в версиях еСИМ и СИМ по разным ценам.
Версии еСИМ:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 629 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 029 долларов
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 199 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 долларов
Версии СИМ:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 669 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 699 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 099 долларов
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 799 долларов
Сообщается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно.
Комментарии 0
…