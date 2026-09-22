Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

·143·Технологии
Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются в версиях еСИМ и СИМ по разным ценам.

Версии еСИМ:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 629 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 029 долларов
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 199 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 долларов

Версии СИМ:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 669 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 699 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 099 долларов
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 799 долларов

Сообщается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно.

iPhoneAppleСмартфоныЦеныТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Роскосмос не планирует отказываться от ракеты Союз-2.1аРоскосмос не планирует отказываться от ракеты Союз-2.1аСегодня, 00:54США предложили Индии участие в проекте лунной базыСША предложили Индии участие в проекте лунной базыСегодня, 00:26Apple работает над гаджетом, который составит конкуренцию WhoopApple работает над гаджетом, который составит конкуренцию WhoopСегодня, 00:23Представлен Oppo Финд Кс10 Pro Max: первый флагман с тремя камерами по 200 МпПредставлен Oppo Финд Кс10 Pro Max: первый флагман с тремя камерами по 200 МпВчера, 23:56Системы водоснабжения США под прицелом хакеровСистемы водоснабжения США под прицелом хакеровВчера, 23:29Разум выходит из-под контроля человека: в чем опасения руководителей сферы ИИ?Разум выходит из-под контроля человека: в чем опасения руководителей сферы ИИ?Вчера, 08:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra