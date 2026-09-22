Представлен Oppo Финд Кс10 Pro Max: первый флагман с тремя камерами по 200 Мп

Согласно данным Иксбт.ком, на рынке мобильных технологий состоялась очередная важная премьера — вслед за флагманами нового поколения от Vivo, компания Oppo представила свой самый передовой смартфон Финд Кс10 Pro Max. Устройство привлекает внимание мирового сообщества благодаря уникальной системе, впервые в истории мобильной съемки включающей три камеры по 200 мегапикселей. Ожидается, что новый флагман будет соответствовать самым высоким технологическим требованиям и выведет возможности мобильной фотографии на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Профессиональная оптика Хасселблад и передовые сенсоры

Тройная камера, ставшая главной гордостью смартфона, создана в сотрудничестве с Хасселблад. Основной модуль базируется на крупном сенсоре 1/1,3 дюйма, предлагает оптическую стабилизацию уровня КИПА 6.5 и динамический диапазон до 17 EV. Также сверхширокоугольная камера с размером 1/1,56 дюйма способна улавливать на 202 процента больше света. Третий 200-мегапиксельный датчик установлен в телеобъективе и оснащен системой стабилизации уровня КИПА 7.5.

Точность цветопередачи оптики контролируется датчиком Данксиа второго поколения и системой ЛУМО. Эти алгоритмы обеспечивают идеальный результат при записи обычных фотографий, живых кадров и видео. В портретной съемке искусственный интеллект направлен на сохранение естественной текстуры кожи, волос и макияжа без излишнего сглаживания.

Основная камера стала первым устройством, получившим передовую технологию ДипПикс, предназначенную для расширения динамического диапазона. Она позволяет сенсору собирать больше информации о свете, объединяя высокую четкость и расширенный диапазон в режиме реального времени. Этот процесс работает полностью автоматически и не требует ручного включения отдельного режима ХДР.

Высокая производительность и платформа MediaTek

Аппаратная часть Oppo Финд Кс10 Pro Max базируется на мощном процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro. Производитель дополнил его специальным движком Тиде Энгине, который распределяет нагрузки при обработке фотографий, играх с высокой частотой кадров и управлении локальными моделями AI.

Кроме того, технология Фраме Тракинг 2.0, разработанная совместно с MediaTek, отвечает за снижение задержек интерфейса и оптимизацию энергопотребления. Устройство оснащено дисплеем 6,78 дюйма и качественной 50-мегапиксельной фронтальной камерой.

Прочность и емкий аккумулятор

Смартфон соответствует самым строгим стандартам защиты от воды и пыли ИП66, ИП68 и ИП69. В качестве программного обеспечения установлена операционная система Android 17 с интерфейсом КолорОС 17.

Для обеспечения автономности выбран аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, поддерживающий технологии проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт. Благодаря своей кремний-углеродной технологии, Oppo обещает, что батарея не потеряет свои свойства в течение пяти лет.