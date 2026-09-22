Представлен Oppo Финд Кс10 Pro Max: первый флагман с тремя камерами по 200 Мп
Согласно данным Иксбт.ком, на рынке мобильных технологий состоялась очередная важная премьера — вслед за флагманами нового поколения от Vivo, компания Oppo представила свой самый передовой смартфон Финд Кс10 Pro Max. Устройство привлекает внимание мирового сообщества благодаря уникальной системе, впервые в истории мобильной съемки включающей три камеры по 200 мегапикселей. Ожидается, что новый флагман будет соответствовать самым высоким технологическим требованиям и выведет возможности мобильной фотографии на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Профессиональная оптика Хасселблад и передовые сенсорыТройная камера, ставшая главной гордостью смартфона, создана в сотрудничестве с Хасселблад. Основной модуль базируется на крупном сенсоре 1/1,3 дюйма, предлагает оптическую стабилизацию уровня КИПА 6.5 и динамический диапазон до 17 EV. Также сверхширокоугольная камера с размером 1/1,56 дюйма способна улавливать на 202 процента больше света. Третий 200-мегапиксельный датчик установлен в телеобъективе и оснащен системой стабилизации уровня КИПА 7.5.
Точность цветопередачи оптики контролируется датчиком Данксиа второго поколения и системой ЛУМО. Эти алгоритмы обеспечивают идеальный результат при записи обычных фотографий, живых кадров и видео. В портретной съемке искусственный интеллект направлен на сохранение естественной текстуры кожи, волос и макияжа без излишнего сглаживания.
Основная камера стала первым устройством, получившим передовую технологию ДипПикс, предназначенную для расширения динамического диапазона. Она позволяет сенсору собирать больше информации о свете, объединяя высокую четкость и расширенный диапазон в режиме реального времени. Этот процесс работает полностью автоматически и не требует ручного включения отдельного режима ХДР.
Высокая производительность и платформа MediaTekАппаратная часть Oppo Финд Кс10 Pro Max базируется на мощном процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro. Производитель дополнил его специальным движком Тиде Энгине, который распределяет нагрузки при обработке фотографий, играх с высокой частотой кадров и управлении локальными моделями AI.
Кроме того, технология Фраме Тракинг 2.0, разработанная совместно с MediaTek, отвечает за снижение задержек интерфейса и оптимизацию энергопотребления. Устройство оснащено дисплеем 6,78 дюйма и качественной 50-мегапиксельной фронтальной камерой.
Прочность и емкий аккумуляторСмартфон соответствует самым строгим стандартам защиты от воды и пыли ИП66, ИП68 и ИП69. В качестве программного обеспечения установлена операционная система Android 17 с интерфейсом КолорОС 17.
Для обеспечения автономности выбран аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, поддерживающий технологии проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт. Благодаря своей кремний-углеродной технологии, Oppo обещает, что батарея не потеряет свои свойства в течение пяти лет.
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