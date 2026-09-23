Эстевао вернулся в сборную Бразилии и вспомнил о неудаче на ЧМ

·31·Спорт
Эстевао вернулся в сборную Бразилии и вспомнил о неудаче на ЧМ

Талантливый вингер «Челси» Эстевао рассказал о своем успешном возвращении в сборную Бразилии после того, как пропустил чемпионат мира из-за травмы. 19-летний футболист был вызван главным тренером Карло Анчелотти на предстоящие товарищеские матчи против Австралии и Индии. Это возвращение стало для молодого спортсмена завершением периода тяжелых испытаний и началом нового этапа. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и спортивных изданий, в апреле текущего года, выступая за «Челси», футболист получил серьезный разрыв мышцы правого бедра. Несмотря на то, что он прошел курс консервативного лечения на базе своего бывшего клуба «Палмейрас», он не смог принять участие в чемпионате мира 2026 года и был вынужден наблюдать за мундиалем со стороны. Он признался, что эта ситуация стала для него тяжелым психологическим ударом.

Секрет преодоления трудных времен

На пресс-конференции в Брисбене Эстевао откровенно рассказал о психологических трудностях, с которыми столкнулся во время травмы. По его словам, главной опорой в преодолении этого тяжелого периода стали семья и религиозная вера. Двигаться вперед каждый день, забыть о случившейся неудаче и сосредоточиться на будущем помогло ему сохранить душевное равновесие.

«Моя семья оказала мне огромную поддержку в это непростое время. Профессиональному спортсмену нелегко пропустить крупный турнир из-за травмы. Мы упустили очень важный момент, но они всегда были рядом. Я сделал слово «решимость» своим девизом, подходил к каждому дню отдельно и стремился в будущее», — подчеркнул нападающий.

Доверие Анчелотти и планы на будущее

До получения травмы Эстевао под руководством главного тренера Карло Анчелотти провел очень яркие матчи за сборную, поразив ворота Чили, Южной Кореи, Сенегала и Туниса. Сейчас он отдает все силы, чтобы вернуть себе место в основном составе.

Отвечая на вопросы о конкуренции за место в основе с такими звездами, как Винисиус Жуниор и Родриго, нападающий отметил, что не чувствует лишнего беспокойства или давления. Ожидается, что его возвращение еще больше усилит атакующую линию сборной Бразилии.

ЭстеваоЧелсиБразилияАнчелоттиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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