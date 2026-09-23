Apple работает над гаджетом, который составит конкуренцию Whoop

·28·Технологии
Apple работает над гаджетом, который составит конкуренцию Whoop

Корпорация Apple начала работу над созданием нового фитнес-трекера без экрана, который может составить конкуренцию компании Whoop. Как сообщает Bloomberg, производитель iPhone в настоящее время находится на стадии ранних технологических исследований, чтобы решить вопрос о полноценной разработке и выводе этого продукта на рынок. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно имеющимся данным, в рамках данного проекта уже было подготовлено несколько прототипов. Ожидается, что новое устройство будет представлено в виде тонкого тканевого браслета с вычислительным модулем, оснащенным сенсорами. Однако, по мнению экспертов, этот гаджет не поступит в продажу до 2028 года.

Новое направление и перспективы

Напомним, что Apple уже успешно отслеживает физическую активность, частоту сердечных сокращений и качество сна пользователей с помощью своих популярных смарт-часов Apple Watch. Тем не менее, форм-фактор в новом проекте примечателен тем, что он очень похож на продукты Whoop — компании, известной своими простыми фитнес-браслетами и оцениваемой более чем в 10 миллиардов долларов.

Эта новость приходится на период важных перемен для Apple. В августе текущего года Tim Cook покинул пост генерального директора компании, начав работу в качестве исполнительного председателя, а к руководству компанией пришел новый генеральный директор Джохн Тернус. Кроме того, несмотря на трудности, такие как нехватка чипов памяти и рост расходов, корпорация планирует выпустить на рынок новые складные смартфоны, планшеты и устройства MacBook Pro.

Технологический рынок и конкуренция

Отмечается, что Apple одновременно работает над развитием аппаратного обеспечения, чтобы стать лидером в эпоху AI. В частности, компания также ведет судебные разбирательства с OpenAI, обвиняя ее в краже коммерческих секретов.

На данный момент пресс-служба Apple воздерживается от предоставления дополнительной информации по поводу этого нового фитнес-трекера. Однако этот шаг в мире технологий показывает, что компания стремится еще больше расширить свое влияние на рынке носимых устройств.

AppleФитнес-трекерWhoopТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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