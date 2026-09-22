Килиан Мбаппе раскрыл, насколько близок был к переходу в Ливерпуль в 2017 году

Французский звездный нападающий Килиан Мбаппе поделился интересными подробностями о том, что в 2017 году мог продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, но в последний момент принял иное решение. По данным издания The Athletic, за молодого футболиста, блиставшего тогда в Монако, вели борьбу самые влиятельные клубы Европы, и Ливерпуль был одним из главных претендентов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Процесс трансферных переговоров проходил особенно активно для семьи футболиста в самом Ливерпуле и его окрестностях. Мерсисайдский клуб приложил все усилия, чтобы заполучить молодого форварда. В частности, тогдашний главный тренер команды Юрген Клопп организовал секретную встречу, чтобы убедить будущую звезду в своем спортивном проекте.

Секретная встреча и переговоры в самолете

Как сообщает The Athletic, Юрген Клопп организовал тайную встречу с Килианом Мбаппе на борту роскошного частного самолета. Немецкий специалист объяснил молодому нападающему свое тактическое видение и его будущее в команде. Этот шаг показывает, насколько серьезно руководство клуба относилось к данному трансферу.

Однако основное давление для перехода в английский клуб исходило от матери футболиста. На начальном этапе переговоров она лично посетила Мерсисайд, осмотрела город и побывала на стадионе. Во время визита она прочувствовала атмосферу Энфилда и была полностью очарована клубом.

Выбор матери и окончательное решение

Килиан Мбаппе вспоминает впечатления своей матери: «Она поехала на стадион, встретилась с людьми. Она сказала мне: 'Это потрясающий клуб, все очень добрые, это большая семейная команда'. Она побывала на Энфилде и влюбилась в него».

По словам футболиста, мать постоянно говорила ему, что нужно переходить в Ливерпуль. Хотя Килиан Мбаппе отмечает, что считает Юргена Клоппа выдающимся тренером и у них были теплые отношения, в итоге он выбрал другой путь.

Несмотря на настойчивые попытки, этот трансфер так и не состоялся, и Килиан Мбаппе перешел в Пари Сен-Жермен. Руководству Ливерпуля пришлось смириться с упущенной возможностью. Тем не менее, эта история осталась одной из самых скрытых и интересных страниц в истории трансферов.