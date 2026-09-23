Роскосмос не планирует отказываться от ракеты Союз-2.1а

·9·Технологии
Роскосмос не планирует отказываться от ракеты Союз-2.1а

Российская государственная корпорация Роскосмос объявила, что продолжит использовать ракеты-носители Союз-2.1а в своих космических программах. Как сообщает Иксбт.ком, процесс адаптации ракет этого типа к более современной и энергоэффективной версии Союз-2.1б не означает полного отказа от текущего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время обе ракеты-носителя выполняют специфические задачи в области космонавтики. Специалисты отмечают, что Союз-2.1а и его более новый аналог практически не отличаются внешне. Их основное различие заключается в третьей ступени.

Технические различия и возможности

Установлено, что единственная разница между этими двумя модификациями заключается в двигателях. В частности, на ракете Союз-2.1а установлен двигатель РД0110 (11Д55), тогда как в модели Союз-2.1б используется более современный и эффективный двигатель РД0124 (14Д23).

Именно эти улучшенные энергетические возможности позволяют ракете Союз-2.1б выводить на орбиту больше полезной нагрузки. Недавняя адаптация этой модификации для запуска грузовых кораблей Прогресс MS в рамках пилотируемой космической программы является ярким тому подтверждением.

Перспективные планы и параллельное использование

В будущем ракета Союз-2.1б позволит доставлять больше грузов не только на Международную космическую станцию (МКС), но и на планируемую к созданию Российскую орбитальную станцию. В то же время её внедрение значительно расширяет линейку существующих ракет-носителей для пилотируемой космонавтики.

Тем не менее, Союз-2.1а не теряет своих позиций и останется в эксплуатации. Роскосмос планирует использовать её как для автоматических космических аппаратов, так и для пилотируемых миссий к МКС.

В результате две модификации этого семейства будут использоваться параллельно в будущем. Это послужит важным шагом в обеспечении стабильности и безопасности космических полетов.

RoskosmosSoyuz-2.1aSoyuz-2.1bРакета-носительКосмическая программа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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