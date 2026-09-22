Начался прощальный этап Лионелья Месси в сборной Аргентины

Как сообщает Goal.com, национальная сборная Аргентины готовится пережить один из самых эмоционально тяжелых этапов в своей истории во время предстоящей международной паузы. Тот факт, что капитан команды и легендарный нападающий Лионель Месси близок к завершению карьеры в сборной, заставляет всю страну и футбольное сообщество глубоко задуматься. Ожидается, что этот переходный период станет серьезным психологическим ударом не только для игроков, но и для миллионов болельщиков. Об этом сообщает Goal.com.

Молодой талант Франко Мастантуоно, выступающий в настоящее время за итальянский клуб «Фиорентина», поделился своими мыслями перед предстоящими матчами. По его словам, Лионель Месси — это не просто футболист, а настоящий национальный герой для всей Аргентины. Именно поэтому очевидно, что его место на поле навсегда останется вакантным, и восполнить эту потерю будет непросто.

Уход Месси и вопрос преемственности

Хотя предстоящие матчи против Боливии, Буркина-Фасо и Бенина закладывают фундамент на будущее, основное внимание приковано к последним играм Лионелья Месси. Молодой полузащитник Франко Мастантуоно считается одним из кандидатов, которые могут унаследовать легендарную футболку с номером 10. Однако сам футболист хорошо осознает всю тяжесть этой ответственности.

В беседе с журналистами Мастантуоно признал, что этот переходный период будет сложным. «Это очень тяжело. После Лео всем будет непросто, потому что он не просто футболист, а кумир для всей нашей страны. Без него будет трудно двигаться дальше, но мы должны сделать это ради Аргентины и ради него самого»— подчеркнул молодой футболист.

Будущее Лионелья Скалони и настроение в команде

На фоне прощания с Месси под вопросом остается и судьба главного тренера Лионелья Скалони, который привел сборную к трем крупным трофеям. Срок действия контракта специалиста подходит к концу, а новое соглашение еще не подписано. Несмотря на это, члены команды пока сосредоточены на том, чтобы насладиться последними моментами.

Нико Пас, выступающий за клуб «Комо» и дебютировавший под руководством Скалони, также выразил свое отношение к ситуации. Он особо подчеркнул, что хочет, чтобы тренер остался в команде. Пас отметил, что для него огромная честь снова выйти на поле вместе с легендарным Лионельем Месси, и добавил, что прибыл в расположение сборной с таким же большим энтузиазмом, как и всегда.