Начался прощальный этап Лионелья Месси в сборной Аргентины

·34·Спорт
Начался прощальный этап Лионелья Месси в сборной Аргентины

Как сообщает Goal.com, национальная сборная Аргентины готовится пережить один из самых эмоционально тяжелых этапов в своей истории во время предстоящей международной паузы. Тот факт, что капитан команды и легендарный нападающий Лионель Месси близок к завершению карьеры в сборной, заставляет всю страну и футбольное сообщество глубоко задуматься. Ожидается, что этот переходный период станет серьезным психологическим ударом не только для игроков, но и для миллионов болельщиков. Об этом сообщает Goal.com.

Молодой талант Франко Мастантуоно, выступающий в настоящее время за итальянский клуб «Фиорентина», поделился своими мыслями перед предстоящими матчами. По его словам, Лионель Месси — это не просто футболист, а настоящий национальный герой для всей Аргентины. Именно поэтому очевидно, что его место на поле навсегда останется вакантным, и восполнить эту потерю будет непросто.

Уход Месси и вопрос преемственности

Хотя предстоящие матчи против Боливии, Буркина-Фасо и Бенина закладывают фундамент на будущее, основное внимание приковано к последним играм Лионелья Месси. Молодой полузащитник Франко Мастантуоно считается одним из кандидатов, которые могут унаследовать легендарную футболку с номером 10. Однако сам футболист хорошо осознает всю тяжесть этой ответственности.

В беседе с журналистами Мастантуоно признал, что этот переходный период будет сложным. «Это очень тяжело. После Лео всем будет непросто, потому что он не просто футболист, а кумир для всей нашей страны. Без него будет трудно двигаться дальше, но мы должны сделать это ради Аргентины и ради него самого»— подчеркнул молодой футболист.

Будущее Лионелья Скалони и настроение в команде

На фоне прощания с Месси под вопросом остается и судьба главного тренера Лионелья Скалони, который привел сборную к трем крупным трофеям. Срок действия контракта специалиста подходит к концу, а новое соглашение еще не подписано. Несмотря на это, члены команды пока сосредоточены на том, чтобы насладиться последними моментами.

Нико Пас, выступающий за клуб «Комо» и дебютировавший под руководством Скалони, также выразил свое отношение к ситуации. Он особо подчеркнул, что хочет, чтобы тренер остался в команде. Пас отметил, что для него огромная честь снова выйти на поле вместе с легендарным Лионельем Месси, и добавил, что прибыл в расположение сборной с таким же большим энтузиазмом, как и всегда.

Лионель МессиАргентинаЛионель СкалониФранко МастантуоноФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Эстевао вернулся в сборную Бразилии и вспомнил о неудаче на ЧМЭстевао вернулся в сборную Бразилии и вспомнил о неудаче на ЧМСегодня, 00:55Килиан Мбаппе раскрыл, насколько близок был к переходу в Ливерпуль в 2017 годуКилиан Мбаппе раскрыл, насколько близок был к переходу в Ливерпуль в 2017 годуВчера, 23:51Килиану Мбаппе запретили говорить о «Золотом мяче»Килиану Мбаппе запретили говорить о «Золотом мяче»Вчера, 23:37Капитан женской сборной Италии У-20 поделилась мыслями перед полуфиналом против ИспанииКапитан женской сборной Италии У-20 поделилась мыслями перед полуфиналом против ИспанииВчера, 23:37Ламин Ямаль рассказал о борьбе с фейковыми слухами и давлением прессыЛамин Ямаль рассказал о борьбе с фейковыми слухами и давлением прессыВчера, 23:15Лионель Месси завершает карьеру в сборной АргентиныЛионель Месси завершает карьеру в сборной АргентиныВчера, 23:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван