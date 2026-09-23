США предложили Индии участие в проекте лунной базы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально предложило Индийской организации космических исследований (ISRO) присоединиться к программе по созданию постоянной базы на естественном спутнике Земли. Об этой важной инициативе было объявлено на заседании американо-индийской рабочей группы по гражданскому космосу в Бангалоре, и ожидается, что она выведет стратегическое партнерство между двумя странами на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, стороны на этой встрече договорились расширять сотрудничество не только в вопросе лунной базы, но и в сферах науки, пилотируемой космонавтики и обмена научными данными. Это партнерство основывается на соглашениях в рамках программы Artemis и послужит фундаментом для будущих космических исследований.

На данном этапе официальный Дели еще не сделал окончательного заявления относительно конкретного вклада или роли в лунной базе NASA. Подчеркивается, что для правительства Индии суть вопроса заключается не только в самом участии, но и в том, какой статус и полномочия будут предоставлены стране при формировании будущей лунной инфраструктуры.

Национальные программы и международное сотрудничество

Отмечается, что Индия , наряду с присоединением к международным проектам, активно развивает собственную национальную космическую инфраструктуру. В частности, страна планирует к 2035 году создать собственную космическую станцию под названием «Бхаратия Антарикш Статион», а к 2040 году — отправить индийского астронавта на Луну.

Укрепляя свои национальные возможности, Индия также активно расширяет международное партнерство. 10 сентября на Международном космическом саммите в Париже премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Францию и другие страны стать партнерами в следующей космической программе страны.

Страна обладает достаточным практическим опытом в этой области. В частности, успешная посадка аппарата «Чандраяан-3» на южный полюс Луны в 2023 году, а также совместная миссия NASA и ISRO НИСАР на практике доказали, что специалисты двух стран могут совместно создавать сложные космические аппараты.

Перспективы на будущее

Также ожидается, что в июне 2025 года индийский астронавт Шубханшу Шукла совершит полет на Международную космическую станцию (МКС) в рамках миссии Аксиом-4, получив важный практический опыт для будущей национальной пилотируемой программы Гаганяан. Это еще больше повысит кадровый потенциал страны.

По мнению экспертов, поскольку Индия обладает собственной независимой промышленной и научной базой, участие в проекте лунной инфраструктуры США не означает отказ от национальной программы. Напротив, это может стать для Индии дополнительным шагом на пути к укреплению своих позиций в космических инициативах мирового уровня.