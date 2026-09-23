Сокращения в центре NASA Годдард влияют на проекты космических телескопов

·27·Технологии
Сокращения в центре NASA Годдард влияют на проекты космических телескопов

Согласно данным Скиентифик Американ, Центр космических полетов имени Годдарда NASA за последние годы потерял значительную часть своего персонала и инфраструктуры. В период с марта 2020 года по январь 2025 года число сотрудников и подрядчиков в центре сократилось примерно с 10 000 до 6 000 человек, то есть на 40 процентов. Несмотря на то, что позже агентство вернуло часть из них, эти изменения создают серьезную угрозу для способности научного учреждения проектировать и строить крупные космические телескопы в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По данным Счетной палаты США (ГАО), в течение 2025 года NASA потеряло около 22 процентов своих гражданских сотрудников, и эти сокращения затронули 25 из 36 крупных проектов агентства. Центр Годдарда имеет особое значение для космической науки: именно здесь были спроектированы и созданы знаменитые телескопы James Webb и Нанкй Граке Роман. Однако в ноябре 2025 года была закрыта лаборатория, производящая комплектующие для Роман и других аппаратов, а соответствующая инженерная команда сократилась с 30 до всего 7 человек.

Изменения инфраструктуры и вопросы безопасности

В период временной приостановки работы правительства были закрыты лаборатория оптических детекторов, безэховая камера для испытаний аппаратов и механические мастерские. Позже лаборатория детекторов была вновь открыта. Представители NASA заявляют, что эти изменения не лишили Годдард способности создавать сложные космические аппараты. Агентство объясняет закрытие некоторых объектов их устареванием или изменением моделей работы. В частности, производство двигательных систем теперь эффективнее осуществляется через заказы частным компаниям.

Хотя независимые проверки не выявили нарушений в ходе сокращений, они отметили рост неопределенности среди сотрудников. По данным ассоциации бывших сотрудников, подразделение, отвечающее за безопасность и обеспечение миссий, потеряло почти половину своих специалистов. В свою очередь, NASA твердо настаивает на том, что безопасность испытаний не пострадала.

Будущие миссии и оценка НАСЭМ

В настоящее время в центре Годдарда нет крупной флагманской космической обсерватории на активной стадии строительства. Тем не менее центр участвует в подготовке телескопа Хабитабле Ворлдс Обсерваторй, предназначенного для поиска потенциально обитаемых экзопланет, а также работает над миссией Dragonfly для Титан и аппаратом ДАВИНКИ для изучения Венеры. Директор центра Джейми Данн на августовском собрании сообщил, что учреждение «начало восстанавливаться после тревожного периода».

Для оценки компетенций специалистов и достаточности инфраструктуры Национальные академии наук, инженерии и медицины США (НАСЭМ) создали специальную комиссию. Ожидается, что итоговое заключение НАСЭМ точно покажет, насколько в центре Годдарда сохранились специалисты и оборудование, необходимые для сложных космических миссий следующего поколения.

NASAGoddardКосмический телескопНаучные исследованияАстрономия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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