Xiaomi представила новые смарт-часы Xiaomi Ватч С5

Компания Xiaomi официально представила смарт-часы Xiaomi Ватч С5 наряду со своими новыми флагманскими устройствами. Согласно данным иксбт.ком, современный и доступный гаджет выходит на рынок по цене менее 200 долларов и привлекает внимание своими передовыми функциями. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Базовая версия новых смарт-часов с фторэластомерным ремешком оценена в 195 долларов. Покупатели также могут выбрать модификацию с ремешком из натуральной кожи за 225 долларов или специальную версию с прозрачным корпусом.

Дизайн и технические характеристики

Xiaomi Ватч С5 отличаются компактными размерами: устройство имеет корпус в формате 41 мм, его толщина составляет всего 9,9 мм, а вес — 36 граммов. Часы оснащены качественным 1,32-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит.

Среди ряда моделей особого внимания заслуживает уникальная версия с прозрачным корпусом. Она имеет восьмиугольный корпус из специального стекла Xiaomi Dragon Крйстал, позволяющий видеть детали из нержавеющей стали с матовым покрытием во внутренней структуре.

Мониторинг здоровья и функции

Производители уделили особое внимание отслеживанию показателей здоровья. Устройство оснащено новым оптическим датчиком, который с еще более высокой точностью измеряет частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Для повышения точности измерений также добавлен специальный алгоритм Хеарт Рате 2.0.

Также часы обладают функциями отслеживания женского здоровья. В них встроены три температурных датчика, которые непрерывно отслеживают изменение температуры кожи на запястье; эти данные анализируются вместе с информацией о менструальном цикле, что помогает прогнозировать будущие периоды.

Безопасность и спортивные режимы

Серьезное внимание в устройстве уделено функциям безопасности. Тройное нажатие боковой кнопки позволяет автоматически совершить вызов экстренному контакту и отправить точные координаты местоположения. Также пользователи могут делиться своей геолокацией в режиме реального времени с выбранным контактом.

Для любителей спорта в часах доступно более 150 спортивных режимов, включая бег, плавание, велоспорт и лыжи. Емкость аккумулятора увеличена на 84 процента по сравнению с предыдущим поколением, что обеспечивает до 14 дней автономной работы от одного заряда.