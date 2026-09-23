Килиан Мбаппе исключил возможность игры до 41 года, как Криштиану Роналду

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в интервью немецкому изданию Bild поделился мыслями о своей будущей карьере, трансферных слухах и своем кумире детства Криштиану Роналду. Как сообщает Goal.com, футболист признал, что, учитывая уровень конкуренции в сборной Франции, играть за национальную команду до 41 года, как португальский форвард, для него практически невозможно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Звездный нападающий, находящийся сейчас в расположении сборной Франции, открыто ответил на различные вопросы журналистов. В частности, он прокомментировал слухи о Майкле Олисе, которого в последнее время СМИ называют главной трансферной целью «Реал Мадрида».

Майкл Олисе и трансферные слухи

Килиан Мбаппе отметил, что подобные трансферные новости напоминают ему времена выступлений за «ПСЖ», и такие ситуации стали обычным делом в футбольном мире. Он подчеркнул, что давать советы хорошо знакомому игроку о переходе в другую команду было бы неуважением.

По его словам, «Бавария» — великий клуб, и Майкл Олисе сможет добиться там огромных успехов. Также французский нападающий добавил, что вполне естественно, когда игрок такого уровня находится в поле зрения любого топ-клуба мира.

Криштиану Роналду и планы на будущее

В ходе беседы отдельной темой стало то, что Криштиану Роналду продолжает достойно защищать честь сборной в 41 год и остается основным нападающим Португалии. В этом плане Мбаппе признался, что восхищается своим кумиром детства, но отметил, что его собственное будущее сложится иначе.

«Учитывая сборную, за которую я выступаю, нужно быть честными: Франция вряд ли позволит мне играть до 41 года», — с улыбкой ответил Килиан Мбаппе. При этом он признал, что Роналду доказал: при постоянном поддержании идеальной физической и ментальной формы можно выступать на высоком уровне долгие годы.

Однако он завершил интервью, подчеркнув, что не верит в повторение такого сценария долгой карьеры в своем личном случае. Эти заявления вызывают бурные обсуждения в футбольном сообществе и СМИ.