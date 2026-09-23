Криштиану Роналду: От меня хотели избавиться, но я не остановлюсь

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду твердо заявил, что не намерен завершать карьеру, поставив перед собой амбициозные цели, такие как победа в Лиге наций и достижение отметки в 1000 голов. На пресс-конференции перед предстоящими матчами Лиги наций нападающий открыто ответил на критику в свой адрес и вопросы о будущем. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как передает Goal.com, 39-летняя звезда футбола подчеркнул, что на протяжении многих лет были попытки вытеснить его из спорта, но эти действия не принесли результата. По его словам, он уже привык противостоять такому давлению и прекрасно знает, кто он такой и почему является примером для молодежи.

Критики и любовь болельщиков

Криштиану Роналду отметил, что некоторые СМИ и каналы постоянно демонстрируют негативное отношение к нему. Несмотря на это, он особо подчеркнул, что отчетливо чувствует любовь миллионов поддерживающих его болельщиков и всего народа Португалии.

В своем заявлении футболист отметил, что, несмотря на разное отношение на некоторых стадионах страны, общая поддержка общественности придает ему сил. По его мнению, неприязнь горстки людей не может повлиять ни на его психологическое состояние, ни на игру на поле.

Планы на будущее и новые рубежи

Говоря о своем будущем в сборной, Криштиану Роналду сообщил, что находится в тесном контакте с руководством футбольной федерации страны и главным тренером. По его словам, тренерский штаб по-прежнему доверяет ему, и он может принести команде большую пользу не только своими голами, но и опытом вне поля.

Нападающий не исключил, что этот сезон может стать для него последним, но сказал, что объявит об окончательном решении в свое время. Сейчас он сосредоточен только на ближайших матчах и намерен продолжать радовать болельщиков.