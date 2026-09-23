Криштиану Роналду: От меня хотели избавиться, но я не остановлюсь

·46·Спорт
Криштиану Роналду: От меня хотели избавиться, но я не остановлюсь

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду твердо заявил, что не намерен завершать карьеру, поставив перед собой амбициозные цели, такие как победа в Лиге наций и достижение отметки в 1000 голов. На пресс-конференции перед предстоящими матчами Лиги наций нападающий открыто ответил на критику в свой адрес и вопросы о будущем. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как передает Goal.com, 39-летняя звезда футбола подчеркнул, что на протяжении многих лет были попытки вытеснить его из спорта, но эти действия не принесли результата. По его словам, он уже привык противостоять такому давлению и прекрасно знает, кто он такой и почему является примером для молодежи.

Критики и любовь болельщиков

Криштиану Роналду отметил, что некоторые СМИ и каналы постоянно демонстрируют негативное отношение к нему. Несмотря на это, он особо подчеркнул, что отчетливо чувствует любовь миллионов поддерживающих его болельщиков и всего народа Португалии.

В своем заявлении футболист отметил, что, несмотря на разное отношение на некоторых стадионах страны, общая поддержка общественности придает ему сил. По его мнению, неприязнь горстки людей не может повлиять ни на его психологическое состояние, ни на игру на поле.

Планы на будущее и новые рубежи

Говоря о своем будущем в сборной, Криштиану Роналду сообщил, что находится в тесном контакте с руководством футбольной федерации страны и главным тренером. По его словам, тренерский штаб по-прежнему доверяет ему, и он может принести команде большую пользу не только своими голами, но и опытом вне поля.

Нападающий не исключил, что этот сезон может стать для него последним, но сказал, что объявит об окончательном решении в свое время. Сейчас он сосредоточен только на ближайших матчах и намерен продолжать радовать болельщиков.

Криштиану РоналдуПортугалияЛига нацийФутболСборная
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Криштиану Роналду продолжит карьеру в сборной и нацелен на 1000 головКриштиану Роналду продолжит карьеру в сборной и нацелен на 1000 головВчера 23:51Жорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегийЖорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегий19 сентября 09:35Жорже Жезуш объявил свой первый состав сборной ПортугалииЖорже Жезуш объявил свой первый состав сборной Португалии18 сентября 17:12Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной ПортугалииКриштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии21 июля 22:15Новый главный тренер сборной Португалии раскрыл планы относительно Криштиану РоналдуНовый главный тренер сборной Португалии раскрыл планы относительно Криштиану Роналду21 июля 11:59Лионель Месси готовится к своему последнему матчу за сборную АргентиныЛионель Месси готовится к своему последнему матчу за сборную Аргентины22 сентября 02:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?