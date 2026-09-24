Компания Васт открыла специальное подразделение для участия в лунной программе

Компания Васт, занимающаяся проектированием коммерческих орбитальных станций, объявила о расширении своей деятельности и создании нового лунного подразделения под названием Лунар Програмс. Согласно данным иксбт.ком, эта структура призвана направить богатый опыт компании в создании космических станций и спутников на реализацию будущей лунной программы NASA. Ожидается, что эта инициатива станет важным шагом в освоении естественного спутника Земли. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Генеральный директор Васт Макс Хаот отметил, что у предприятия есть все необходимые условия для выполнения задач национального масштаба. «Васт обладает крупными производственными мощностями, богатым практическим опытом и технической экспертизой, необходимой для строительства первого лунного форпоста», — заявил глава компании. По его словам, интеграция инженерных работ, производственного процесса и этапов тестирования позволяет выполнять такие сложные задачи с высокой скоростью и надежностью.

Архитектура поэтапного строительства лунной базы

Разработанная компанией лунная архитектура разделена на три логических этапа, каждый из которых направлен на достижение конкретных целей. Первый этап включает технологические демонстрации, предназначенные для обеспечения безопасного доступа к поверхности Луны, развертывания базовой инфраструктуры и снижения технологических рисков. На втором этапе начнется строительство элементов первой лунной базы, оснащенных системами, необходимыми для жизнедеятельности экипажа.

Третий и заключительный этап предусматривает полномасштабное развертывание инфраструктуры, обеспечивающей долгосрочное и устойчивое присутствие человека на Луне. По мнению экспертов, такой подход повышает безопасность проекта и гарантирует тщательную проработку каждого шага.

Технологии станции Хавен и новые разработки

Примечательно, что многие технологии, необходимые для новых лунных систем, в настоящее время проходят испытания в процессе создания модулей орбитальной станции Хавен. Каждый новый модуль является усовершенствованной версией предыдущего, и в будущем лунные системы будут регулярно обновляться по тому же принципу. Это, в свою очередь, позволяет сократить расходы и ускорить технологическую готовность.

В сформированный компанией портфель включены следующие ключевые разработки:

Современная энергетическая станция с солнечной генерацией и устройствами накопления энергии

Автономный шлюз, защищенный от лунной пыли и полностью совместимый со скафандрами космонавтов для выхода в открытый космос

Многомодульный жилой комплекс, включающий системы жизнеобеспечения, терморегуляции, авионику и системы связи

Отдельным направлением определено создание группировки специальных спутников связи и навигации, предназначенных для непрерывного покрытия южного полюса Луны. Эта группировка дополнит сеть Лунар Коммуникатионс Релай анд Навигатион Сйстемс, проектируемую NASA, и значительно снизит нагрузку на антенны Дип Спаке Нетворк на Земле.