Астрономы подтвердили открытие самой молодой экзопланеты в истории науки

·24·Технологии
Астрономы подтвердили открытие самой молодой экзопланеты в истории науки

Международная группа астрономов официально подтвердила существование самой молодой экзопланеты в истории науки. Это небесное тело, расположенное примерно в 454 световых годах от Земли в области звездообразования в созвездии Змееносца, получило название Элиас 2-24б. Как сообщает Иксбт.ком, возраст этой экзопланеты составляет менее одного миллиона лет, и она продолжает наращивать массу, поглощая вещество из протопланетного диска, окружающего её звезду. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Звезда Элиас 2-24 вместе со своей молодой планетой образует систему, которая по космическим меркам только что вышла из «младенческого» возраста. До этого самыми молодыми протопланетами считались объекты в системах ПДС 70 и ВИСПИТ 2, возраст которых составлял около 5 миллионов лет. Новое открытие заставляет ученых пересмотреть существующие представления.

Научные модели и история открытия

Как отметил профессор Института астрофизических исследований в Чили Лукас Сьеза, предыдущие модели формирования планет с трудом объясняли даже прежних рекордсменов. Элиас 2-24б наглядно показывает, что даже в самых передовых теориях не хватает каких-то важных процессов. История обнаружения этого уникального объекта включает в себя десятилетие кропотливых исследований.

Десять лет назад радиотелескоп АЛМА зафиксировал узкую щель в протопланетном диске. Это является важным признаком того, что внутри формируется крупное небесное тело. Позже с помощью «Очень большого телескопа» (ВЛТ) внутри этой щели был обнаружен тусклый объект. Решающий снимок был получен с помощью коронографа обсерватории Кека на вершине Мауна-Кеа — специальный прибор позволил заблокировать свет звезды и увидеть планету напрямую.

Перспективы будущих исследований

Согласно предварительным оценкам астрономов, основанным на моделях яркости и эволюции планет, масса Элиас 2-24б составляет от 1,9 до 4 масс Юпитера. Соответствие между щелью в диске и ярким пылевым кольцом подтверждает гипотезу о формировании газовых гигантов путем быстрой аккреции вокруг твердого ядра.

Один из авторов исследования Андреа Бернарди отметил, что в будущем подобные находки станут проще. По его словам, Элиас 2-24б находится на пределе возможностей современных телескопов, однако новые космические телескопы, такие как Нанкй Граке Роман, значительно упростят процесс открытий. По мнению специалистов, обнаружение самой молодой экзопланеты станет поворотным моментом в оценке времени формирования планет и процессов в молодых дисках.

ЭкзопланетаАстрономияКосмосВселеннаяНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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