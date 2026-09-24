Xiaomi представила новую серию больших телевизоров с технологией РГБ-Mini LED

Компания Xiaomi сделала важный шаг на рынке технологий дисплеев, представив серию телевизоров С Pro РГБ 2027, оснащенных первой в своем роде системой подсветки РГБ-Mini LED. Согласно данным иксбт.ком, данная линейка привлекает внимание своими передовыми возможностями и ценовой политикой; в частности, стоимость огромной 98-дюймовой модели в Китае с учетом государственных субсидий составила 1715 долларов, что вызвало большой интерес в индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая линейка состоит из четырех основных моделей, предлагая покупателям экраны с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. С учетом государственных субсидий, действующих на рынке Китая, цены на эти экраны начинаются от 760, 890, 1115 и 1715 долларов соответственно. Это является одним из самых конкурентоспособных предложений на рынке для таких высокотехнологичных панелей большого размера.

Технология РГБ-Mini LED и качество изображения

Главное отличие моделей С Pro РГБ 2027 от традиционных устройств Mini LED заключается в структуре системы подсветки. Вместо обычных синих светодиодов с квантовыми точками Xiaomi использовала раздельно управляемые красные, зеленые и синие светодиоды. Такой подход позволил отказаться от дополнительного этапа преобразования света и значительно повысить точность цветопередачи.

Телевизоры, работающие в связке с технологией Мастер Пиктуре Энгине 3.0, обеспечивают 100-процентный охват цветового пространства БТ.2020. Пиковая яркость экранов достигает 5000 нит. Количество зон локального затемнения варьируется в зависимости от диагонали: 2160 зон в 65-дюймовой версии, 2880 в 75-дюймовой, 3744 в 85-дюймовой и целых 4860 зон во флагманской 98-дюймовой модификации, что минимизирует ореолы вокруг ярких объектов.

Производительность и дополнительные возможности

Устройство поддерживает разрешение 4К, а частота обновления кадров составляет 180 Hz. В специальном игровом режиме можно увеличить частоту до 360 Hz за счет снижения разрешения. Также телевизор оснащен радаром миллиметрового диапазона, который определяет угол обзора зрителя и автоматически корректирует искажения цвета в режиме реального времени.

Телевизоры оснащены четырехъядерным процессором Кортекс-А73, 4 GB оперативной и 64 GB встроенной памяти. В качестве программного обеспечения используется система HyperOS 4, которая полностью интегрирована в экосистему умного дома Xiaomi. Толщина металлического корпуса составляет 49,7 мм, при настенном монтаже зазор составляет всего 5 мм, а за аудиосистему отвечает формат Харман 2.1.2.