Представлена Claude Соннет 5.5: модель стала значительно быстрее

Представлена модель нового поколения Claude Соннет 5.5. По данным компании, новая модель работает на 30 процентов быстрее по сравнению с Соннет 5, а ее стоимость снизилась на 30 процентов.

Также были опубликованы результаты тестов новой модели по возможностям программирования и использования компьютера. В тесте Терминал-Бенч 4.0 модель Claude Соннет 5.5 показала результат в 70,6 процента. У Соннет 5 этот показатель составлял 10,3 процента. А Опус 5.5 показала в этом тесте результат 66,4 процента.

В тесте ФронтиерКоде 1.1 модель Соннет 5.5 показала результат 46,2 процента в максимальном режиме и 52,1 процента в высоком режиме. Результат Соннет 5 составил 42,4 процента, а результат Опус 5.5 — 54,4 процента.

В тесте КурсорБенч 4.0 Соннет 5.5 показала результат 55,5 процента, тогда как Соннет 5 осталась на уровне 34,1 процента. Опус 5.5 же зафиксировала результат в 57,8 процента.

В тесте ГДПвал-АА, оценивающем задачи на основе знаний, Соннет 5.5 набрала 1844 балла, а Соннет 5 — 1449 баллов. А в тесте ОСВорлд 2.1 по использованию компьютера новая модель показала результат 80,1 процента.

В тесте на распознавание визуальных диаграмм Соннет 5.5 показала результат 61,6 процента. У Соннет 5 этот показатель составлял 15,6 процента.

В представленной информации о новой модели сделан акцент на ее возможностях в области программирования, задач на основе знаний, использования компьютера и анализа визуальных данных.