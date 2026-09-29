Представлена Claude Соннет 5.5: модель стала значительно быстрее

·30·Технологии
Представлена Claude Соннет 5.5: модель стала значительно быстрее

Представлена модель нового поколения Claude Соннет 5.5. По данным компании, новая модель работает на 30 процентов быстрее по сравнению с Соннет 5, а ее стоимость снизилась на 30 процентов.

Также были опубликованы результаты тестов новой модели по возможностям программирования и использования компьютера. В тесте Терминал-Бенч 4.0 модель Claude Соннет 5.5 показала результат в 70,6 процента. У Соннет 5 этот показатель составлял 10,3 процента. А Опус 5.5 показала в этом тесте результат 66,4 процента.

В тесте ФронтиерКоде 1.1 модель Соннет 5.5 показала результат 46,2 процента в максимальном режиме и 52,1 процента в высоком режиме. Результат Соннет 5 составил 42,4 процента, а результат Опус 5.5 — 54,4 процента.

В тесте КурсорБенч 4.0 Соннет 5.5 показала результат 55,5 процента, тогда как Соннет 5 осталась на уровне 34,1 процента. Опус 5.5 же зафиксировала результат в 57,8 процента.

В тесте ГДПвал-АА, оценивающем задачи на основе знаний, Соннет 5.5 набрала 1844 балла, а Соннет 5 — 1449 баллов. А в тесте ОСВорлд 2.1 по использованию компьютера новая модель показала результат 80,1 процента.

В тесте на распознавание визуальных диаграмм Соннет 5.5 показала результат 61,6 процента. У Соннет 5 этот показатель составлял 15,6 процента.

В представленной информации о новой модели сделан акцент на ее возможностях в области программирования, задач на основе знаний, использования компьютера и анализа визуальных данных.

ClaudeПрограммированиеМодель
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Австралии агент с искусственным интеллектом взломал систему спортзалаВ Австралии агент с искусственным интеллектом взломал систему спортзала11 августа 02:55Важный поворот в мире искусственного интеллекта: протокол МКП выходит на новый уровеньВажный поворот в мире искусственного интеллекта: протокол МКП выходит на новый уровень21 июля 01:50Клавдметер: компактное настольное устройство для статистики использования Claude КодеКлавдметер: компактное настольное устройство для статистики использования Claude Коде15 мая 00:22Компания Anthropic представила модель Claude Соннет 5: быстрый и доступный ИИКомпания Anthropic представила модель Claude Соннет 5: быстрый и доступный ИИ2 июля 03:22Компания Anthropic представила модель Claude Соннет 5: AI агенты стали доступнееКомпания Anthropic представила модель Claude Соннет 5: AI агенты стали доступнее30 июня 23:25В Китае сформировался огромный теневой рынок доступа к ИИ ClaudeВ Китае сформировался огромный теневой рынок доступа к ИИ Claude30 июня 00:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27