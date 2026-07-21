Важный поворот в мире искусственного интеллекта: протокол МКП выходит на новый уровень

·32·Технологии
Важный поворот в мире искусственного интеллекта: протокол МКП выходит на новый уровень

Технологии искусственного интеллекта строятся не только на мощных нейросетях, но и на сложной инфраструктуре, обеспечивающей их связь с внешними данными. Одной из таких важных основ является Модел Контекст Протокол (МКП), который в ближайшие дни получит крупное обновление. Хотя эти изменения могут быть не сразу заметны обычным пользователям, ожидается, что они окажут существенное влияние на скорость работы и масштабируемость систем AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Протокол МКП представляет собой своего рода «инженерный трубопровод», позволяющий моделям искусственного интеллекта безопасно получать доступ к календарям, базам данных или внутренним корпоративным инструментам. Согласно пояснениям компании Аркаде, в новой версии кардинально изменится порядок работы системы с идентификаторами сессий (сессион ИДс). Это позволит серверам AI взаимодействовать с миллионами пользователей одновременно и без сбоев.

Проблема масштабирования и новое решение

В текущей системе, когда клиентское приложение, такое как Claude, подключается к серверу, оно передает информацию о своей версии и возможностях. Сервер в ответ предоставляет специальный идентификатор сессии. Однако для крупных компаний, обслуживающих миллионы пользователей, этот метод создает серьезные трудности. Поскольку запросы распределяются между десятками серверов в разных регионах, каждой машине сложно «запомнить» предыдущий идентификатор пользователя.

В новой системе протокол МКП переходит на «стателесс» (не зависящий от состояния) подход. Это похоже на принцип работы современных веб-сайтов. В результате упрощается обслуживание системы и снижаются затраты на запуск крупномасштабных проектов. По мнению экспертов, именно из-за этого технического барьера многие компании до сих пор не спешили внедрять широкомасштабных АИ-агентов.

Развитие инфраструктуры и будущее

Хотя процесс обучения моделей искусственного интеллекта стремительно развивается, их техническая инфраструктура и стандарты формируются несколько медленнее. Обновление МКП послужит заполнению этого пробела. Согласно данным иксбт.ком, работа над новыми спецификациями велась с мая, и ожидается, что они будут внедрены на практике со следующей недели.

Подводя итог, можно сказать, что данное техническое обновление поможет сделать экосистему AI более стабильной и гибкой. В будущем мы станем свидетелями еще более умной и быстрой интеграции ботов, таких как ChatGPT или Claude, с нашими личными данными и рабочими инструментами. Это еще больше укрепит роль цифровых помощников в нашей повседневной жизни.

Искусственный ИнтеллектТехнологииMCPClaudeПрограммирование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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