Ламин Ямаль сделал выбор: Месси, Пеле или Марадона?

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль дал четкий ответ на вопрос о том, кто является величайшим игроком в истории футбола. Выбирая между тремя легендами — Лионелем Месси, Пеле и Диего Марадоной, молодой звездный игрок предсказуемо отдал предпочтение одному из величайших имен в истории «Барселоны».

По мнению Ямаля, среди футболистов, которых он лично видел и за чьей игрой наблюдал, Лионель Месси является величайшим футболистом в истории.

«Месси, Пеле или Марадона?»

Вопрос Ямалю был задан в формате сравнения трех великих звезд футбола — Лионеля Месси, Пеле и Диего Марадоны.

Свой выбор он объяснил, не задумываясь надолго.

«Основываясь на том, что я видел, я бы назвал Месси величайшим футболистом в истории».

Ямаль связал это мнение с достижениями Месси на протяжении всей его карьеры.

«Потому что к настоящему моменту он добился очень многого и продолжает в том же духе».

Это мнение молодого футболиста дополняется его прежним отношением к Месси. Ранее Ямаль охарактеризовал Месси как уникального игрока, заявив: «Другого такого футболиста, как Лео Месси, не будет».

Для Ямаля Месси — не просто футбольная легенда

Уважение Ямаля к Месси вполне естественно связано и с атмосферой в «Барселоне».

Будучи воспитанником каталонской академии «Ла Масия», Ямаль формировался как профессиональный футболист именно в системе «Барселоны». Поэтому влияние Месси, занимающего особое место в истории клуба, на представителей молодого поколения весьма ощутимо.

Сам Ямаль упоминал в качестве своих главных источников вдохновения в футболе не Месси и Роналду, а Месси и Роналдиньо. Он отмечал, что особенно ценит в их игре способность дарить радость болельщикам и демонстрировать неповторимый стиль.

Примечательно, что Ямаль и сам творит историю

Несмотря на свой юный возраст, Ламин Ямаль уже привлек к себе огромное внимание на самом высоком уровне мирового футбола.

В его игре ключевую роль играют скорость, техника, способность обыгрывать соперника и принимать самостоятельные решения на поле. Сам Ямаль считает главным преимуществом своего футбольного стиля именно индивидуальную манеру игры.

С этой точки зрения его мнение о Месси порождает еще один интересный вопрос: может ли Ямаль, вдохновляющийся Месси в сегодняшнем футболе, в будущем сам войти в ряд величайших игроков в истории?

Отвечать на этот вопрос пока рано. Но одно ясно наверняка — путь Ямаля в футболе только начинается, и его связывает с именем Месси, которого он сегодня называет легендой, особая историческая связь в «Барселоне».

И Ямаль сделал свой выбор: в его глазах величайший игрок в истории футбола — Лионель Месси.