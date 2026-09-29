Пекин и Вашингтон договорились: США и Китай отменят пошлины на 60 млрд долларов

Си Цзиньпин жмет руку Дональду Трампу в Вашингтоне, 25 сентября 2026 года Фото: Bloomberg

Два крупнейших экономических гиганта мира — США и Китай — сделали важный исторический шаг на пути к смягчению напряженности в торговой войне. Как сообщает агентство «Reuters», две страны достигли официального соглашения о взаимном снижении таможенных пошлин на товары общей стоимостью 60 миллиардов долларов. По словам торгового представителя США Джеймисона Грина, каждая из сторон взяла на себя обязательство облегчить ограничения на продукцию на сумму 30 миллиардов долларов.

Данное важное решение и продление торгового перемирия до 10 января 2027 года стали основным результатом вашингтонского саммита президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. Хотя в список соглашения вошел широкий спектр товаров — от американской сельскохозяйственной продукции, косметики и медицинских изделий до китайской бытовой техники, игрушек и праздничных принадлежностей, сжиженный природный газ (СПГ) и нефть, имеющие стратегическое значение, в него включены не были.

«Торговля на 60 миллиардов, перемирие без нефти и сделка Трампа — Си»: 5 ключевых пунктов переговоров

Наиболее важные официальные детали торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном:

Ослабление по 30 миллиардов долларов с каждой стороны: Обе страны существенно снизят взаимные пошлины на продукцию на общую сумму 60 миллиардов долларов;

Рынок на 17 миллиардов долларов для агропромышленности США: Китай снижает пошлины на импорт из Америки кукурузы, пшеницы, мяса, молочных и масличных продуктов;

Китайские хозтовары и игрушки: Мелкая бытовая техника (тостеры, кофемашины), детские автокресла, посуда и елочные гирлянды, ввозимые в США, освобождаются от пошлин;

Ограничения на нефть и газ сохранены: Стратегические ресурсы энергетического сектора — сжиженный газ (СПГ) и сырая нефть — не были включены в список товаров, по которым снижаются пошлины;

Продление сроков перемирия и угольная сделка: Временное торговое перемирие продлено до 10 января 2027 года; кроме того, Китай согласился приобрести у США 10 миллионов тонн угля в 2027–2028 годах.

Классификация взаимных преференций по торговому перемирию между США и Китаем

Таблица групп товаров и условий, по которым стороны обязались снизить пошлины:

Критерии соглашения Преференции со стороны США Преференции со стороны Китая Объем смягчения Продукция на 30 миллиардов долларов Продукция на 30 миллиардов долларов Основные товарные группы Бытовая техника (тостеры, кофемашины), посуда, постельное белье Зерновые (кукуруза, пшеница, кукурузная мука), мясо, молочные продукты, растительное масло Потребительские и промышленные товары Детские автокресла, игрушки, фейерверки, искусственные цветы Рыба и морепродукты, древесина и лесоматериалы Товары специального назначения Новогодние украшения и гирлянды Американская косметика и медицинское оборудование Исключенные ресурсы Ограничения на высокие технологии и чипы Сжиженный природный газ (СПГ), нефть и соевые бобы Дополнительные обязательства Регулярные консультации по инвестициям Покупка 10 млн тонн американского угля в 2027–2028 гг.

Экономическая и геополитическая экспертиза: Почему Вашингтон и Пекин выбрали «нефтяное исключение»?

Выводы аналитиков международной торговли, экономистов и политологов:

«Интересы потребительской корзины и инфляционное давление»: Рост цен и покупательная способность граждан остаются ключевой социальной проблемой как в США, так и в Китае; снижение пошлин на повседневные хозтовары, недорогую одежду и основные виды продовольствия — это прагматичный шаг, направленный на снижение инфляционного давления на внутренние рынки обеих стран;

Нефть и газ — инструмент геополитического контроля: Тот факт, что энергоресурсы (нефть и газ) не были включены в список пошлин, свидетельствует о нежелании Пекина и Вашингтона становиться полностью взаимозависимыми в энергетическом вопросе; США предпочитают сохранять собственное сырье или перенаправлять его другим партнерам, в то время как Китай продолжает политику диверсификации источников энергии;

«Тайм-аут до 10 января»: Продление торгового перемирия дает сторонам время на сдерживание нестабильности глобальных рынков; однако пока не решены вопросы конкуренции в технологическом секторе и ограничений на микрочипы, говорить о полной стабильности торговых отношений пока рано.

Как вы думаете, сможет ли это новое торговое соглашение между США и Китаем на 60 миллиардов долларов принести долгожданное успокоение мировой экономике, или разногласия в сфере энергетики и технологий спровоцируют новую торговую войну? Как, по вашему мнению, подобные договоренности двух крупных держав повлияют на рынки Центральной Азии и Узбекистана? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного поворота в мировой торговле с друзьями!