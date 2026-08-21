Катар Аирвайс первой в мире ввела в эксплуатацию Boeing 787-9 со Starlink

На фоне стремительного развития цифровых технологий в авиации Катар Аирвайс стала первой в мире авиакомпанией, начавшей использовать систему Starlink на своих широкофюзеляжных самолётах Boeing 787-9. Как сообщает издание Иксбт.ком, этот шаг стал важной вехой для флота авиакомпании и позволил пассажирам пользоваться в небе высокоскоростным интернетом, как на земле. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках этого процесса компания также завершила оснащение всех самолётов Boeing 787-8 системой Starlink. В результате общее число широкофюзеляжных воздушных судов с этой технологией достигло 150. В дальнейшем авиакомпания планирует последовательно реализовать свои планы и полностью модернизировать все самолёты Boeing 787 до конца 2026 года.

Рекордно быстрая модернизация

Напомним, ранее Катар Аирвайс также оснастила свой парк Boeing 777 системой Starlink в рекордные сроки — всего за девять месяцев, а самолёты Аирбус А350 — за восемь месяцев. В настоящее время перевозчик располагает крупнейшим в мире флотом с поддержкой Starlink среди парков Boeing 777, Аирбус А350 и Boeing 787. Программа оснащения широкофюзеляжных самолётов уже выполнена более чем на 83%.

Внедрение современного спутникового интернета позволяет пассажирам без ограничений общаться во время полёта, управлять рабочими процессами и смотреть контент. Отмечается, что скорость предоставляемой бесплатной сети Wi-Fi достигает 500 Мегабит в секунду. Это позволяет каждому человеку на борту воздушного судна полностью удовлетворять свои повседневные цифровые потребности.

Статистика и ежедневные показатели

С октября 2024 года, когда сервис Starlink официально запустили на самолётах, численность пассажиров, воспользовавшихся этой услугой, превысила 23 миллиона. Самолёты с установленной современной интернет-системой успешно выполнили более 86 тысяч рейсов. В настоящее время авиакомпания ежедневно выполняет до 323 рейсов при поддержке системы Starlink.