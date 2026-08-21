Катар Аирвайс первой в мире ввела в эксплуатацию Boeing 787-9 со Starlink

·17·Технологии
Катар Аирвайс первой в мире ввела в эксплуатацию Boeing 787-9 со Starlink

На фоне стремительного развития цифровых технологий в авиации Катар Аирвайс стала первой в мире авиакомпанией, начавшей использовать систему Starlink на своих широкофюзеляжных самолётах Boeing 787-9. Как сообщает издание Иксбт.ком, этот шаг стал важной вехой для флота авиакомпании и позволил пассажирам пользоваться в небе высокоскоростным интернетом, как на земле. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках этого процесса компания также завершила оснащение всех самолётов Boeing 787-8 системой Starlink. В результате общее число широкофюзеляжных воздушных судов с этой технологией достигло 150. В дальнейшем авиакомпания планирует последовательно реализовать свои планы и полностью модернизировать все самолёты Boeing 787 до конца 2026 года.

Рекордно быстрая модернизация

Напомним, ранее Катар Аирвайс также оснастила свой парк Boeing 777 системой Starlink в рекордные сроки — всего за девять месяцев, а самолёты Аирбус А350 — за восемь месяцев. В настоящее время перевозчик располагает крупнейшим в мире флотом с поддержкой Starlink среди парков Boeing 777, Аирбус А350 и Boeing 787. Программа оснащения широкофюзеляжных самолётов уже выполнена более чем на 83%.

Внедрение современного спутникового интернета позволяет пассажирам без ограничений общаться во время полёта, управлять рабочими процессами и смотреть контент. Отмечается, что скорость предоставляемой бесплатной сети Wi-Fi достигает 500 Мегабит в секунду. Это позволяет каждому человеку на борту воздушного судна полностью удовлетворять свои повседневные цифровые потребности.

Статистика и ежедневные показатели

С октября 2024 года, когда сервис Starlink официально запустили на самолётах, численность пассажиров, воспользовавшихся этой услугой, превысила 23 миллиона. Самолёты с установленной современной интернет-системой успешно выполнили более 86 тысяч рейсов. В настоящее время авиакомпания ежедневно выполняет до 323 рейсов при поддержке системы Starlink.

Qatar AirwaysStarlinkBoeing 787АвиацияWi-Fi
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Илон Маск планирует запускать по 30 Starship в день к 2030 годуИлон Маск планирует запускать по 30 Starship в день к 2030 годуСегодня, 14:52Назван новый лидер рынка экранов для смартфоновНазван новый лидер рынка экранов для смартфоновСегодня, 13:53Раскрыты основные характеристики флагмана Poco Ф9 UltraРаскрыты основные характеристики флагмана Poco Ф9 UltraСегодня, 13:27Компания Xiaomi представила новый замок Смарт Дур Лок 5ККомпания Xiaomi представила новый замок Смарт Дур Лок 5КСегодня, 12:54Российский космический спутник сфотографировал плато Маньпупунёр сверхуРоссийский космический спутник сфотографировал плато Маньпупунёр сверхуСегодня, 12:24SpaceX показала состояние космического корабля: испытания Starship продолжаютсяSpaceX показала состояние космического корабля: испытания Starship продолжаютсяСегодня, 11:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео