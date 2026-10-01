Эрлинг Холанд подает в суд на авиакомпанию Норвегиан Air

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд начал официальное судебное разбирательство против авиакомпании Норвегиан Air Шуттле за несанкционированное использование его личного бренда и товарных знаков. Согласно информации, опубликованной изданиями ВГ Спортс и Дагбладет, юридическая фирма Шджодт от имени футболиста и британской компании Ёрк Промотионс Лтд подала иск в окружной суд Осло. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Причиной конфликта стала рекламная кампания авиаперевозчика в социальных сетях во время чемпионата мира. Компания отредактировала фотографию одного из своих самолетов, добавив к нему узнаваемую светлую прическу Эрлинга Холанда. Пост, опубликованный в Instagram и TikTok, сопровождался подписью: «Мы никогда не были более норвежскими, чем сейчас».

Неофициальная шутка и правовые последствия

Хотя после вмешательства юристов посты были немедленно удалены, авиакомпания назвала свои действия лишь легкой шуткой и поддержкой в социальных сетях. Пресс-секретарь Норвегиан Эйвинд Хаммер Мюре заявил, что компания не понимает сути претензий и сожалеет, что ее привлекают к суду за поддержку спортивных героев.

Тем не менее, эксперты в области права подчеркивают, что позиция футболиста достаточно сильна. Профессор маркетингового права Бергенского университета Торе Лунде, опираясь на закон Норвегии о маркетинге и положения о защите личности, заявил, что шансы Холанда на победу высоки. Действующие прецеденты Верховного суда Норвегии строго защищают спортсменов от несанкционированного использования их образа и личных характеристик в корпоративных коммерческих целях.

Предварительное судебное слушание по видеосвязи назначено на 9 октября текущего года. Ожидается, что этот процесс станет важным прецедентом в международном спортивном праве в вопросах защиты спортсменами своего имиджа и личного бренда. Переговоры между сторонами и судебное разбирательство окажут влияние на будущие правила использования образов атлетов.