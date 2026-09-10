Xiaomi представила новый складной смартфон Xiaomi 18 Фолд

Компания Xiaomi сделала еще один важный шаг среди лидеров технологического рынка, официально объявив о начале продаж своего нового складного устройства — Xiaomi 18 Фолд, обойдя при этом Apple. Презентация этого устройства открыла новый этап конкуренции на рынке смартфонов, поскольку ожидается, что Apple выпустит свой первый складной гаджет только к концу октября. Согласно данным иксбт.ком, стартовая цена нового флагмана на китайском рынке составляет 11 000 юаней. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Данный смартфон примечателен тем, что он оснащен богатыми и передовыми технологическими решениями. В частности, Xiaomi 18 Фолд стал первым устройством на рынке, оснащенным новым чипом Ксринг О3. Как отметил представитель компании Лу Вейбин, этот процессор является первым в истории флагманским процессором, специализированным для AI, который преодолел отметку в 5 миллионов баллов в тестах AnTuTu.

Прочная конструкция и современный экран

Производители уделили особое внимание вопросу долговечности, который является самым уязвимым местом складных устройств. Внешний экран устройства имеет удобный размер 5,38 дюйма, что обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Для повышения надежности конструкции специалисты внедрили новый шарнирный механизм под названием Xiaomi Драгон-Боне, а также двухслойное ультратонкое стекло УТГ.

Внешний вид смартфона поражает не только своей компактностью, но и рекордной тонкостью. Толщина всего корпуса составляет всего 5 мм, что делает его одним из самых передовых инженерных достижений в своем классе. Размещение высокой производительности и аккумулятора большой емкости в таком тонком корпусе стало серьезным достижением для инженеров.

Оптика и возможности питания

Для любителей фотографии Xiaomi 18 Фолд предлагает серьезные возможности. Основной блок камер устройства создан в сотрудничестве с известной компанией Леика. Основной сенсор имеет огромное разрешение 200 Мп, что обеспечивает четкость изображения и богатство деталей. Также система дополнена перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом.

Вопрос автономной работы смартфона также решен на высоком уровне. Емкость используемого аккумулятора Xiaomi Джиншаджианг составляет 6000 мА·ч, а содержание кремния в составе батареи достигает 20 процентов. Это, в свою очередь, позволяет сохранять заряд батареи в течение длительного времени в компактном и тонком корпусе, предоставляя пользователям достаточный запас для бесперебойного выполнения повседневных задач.